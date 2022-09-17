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  4. 5 yıl önce burun piercingini kaybetti! Bulduğu yere kendisi bile inanamadı

5 yıl önce burun piercingini kaybetti! Bulduğu yere kendisi bile inanamadı

17.09.2022 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Ohio eyaletine bağlı Cincinnati bölgesinde yaşayan Joey Lykins isimli bir adam 5 yıl öncesinde bir sabah uyandığında burun piercinginin yerinde olmadığını fark etti. Durumu ciddiye almayan adam 5 yılın sonra öksürük nöbeti nedeniyle acil servise gittiğinde kaybolan pierciginin ciğerine yapıştığını öğrendi.

35 yaşındaki Joey Lykins isimli bir adam vücut modifikasyonların küçük yaşlarından beri meraklı olduğunu ve bedeninde çok sayıda piercing olduğunu ifade etti. 5 yıl öncesinde burnundaki piercingi kaybettiğini dile getiren Lykins, “Sabah uyandığımda septum piercingim yerinde yoktu. Onu hiçbir yerde bulamadı. Belki yutmuş olabilirim diye düşündüm. Her yere baktım. Hatta yatağı bile ters çevirdim. Bir türlü bulamadım ve yenisi almaya karar verdim” dedi. Ancak aradan geçen 5 yılın sonunda kayıp olan piercing kendisini ilginç bir şekilde ortaya çıkarttı.

HASTA OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜ AMA...

Ohio’da yaşayan adam gece öksürük nöbetine girdiğini anlatarak, “O kadar çok öksürüyordum ki sırtım ağrımaya başladı. Bir şeylerin hava yollarımı tıkadığını hissettim ve hasta olduğumu düşündüm.” diye konuştu. Başlangıçta zatürre ya da başka bir solunum rahatsızlığını olduğunu düşündüğünü ifade eden Lykins, muayene için hastaneye başvurduğunda gerçek ortaya çıktı.
Hastanede yapılan incemeler sonucunda kaybolan piercingin sol akciğerin üst lobuna yerleştiği belirtildi. Doktorların ciğerinin delindiğini anlattığında büüyk bir şaşkınlık yaşadığını söyleyen Lykins, “Neler olup bittiğini bilmiyordum. Asla böyle bir şey olacağını tahmin edemezdim. Daha önce böyle bir şey olduğunu hiç duymadım” dedi.
Doktorların açıklamasından sonra piercingin uyurken burnundan düştüğüne ve nefes borusunda aşağı inerek ciğerlerine indiğine inanan Lykins acilen ameliyata alındı. Doktorlar gömülü piercingi geri alabilmek için boğazından aşağı ciğerlerine ince bir tüp soktukları bir bronkoskopi operasyonu yaptı.
Geçirdiği operasyonu anlatan Lykins, “Beni uyuttular, küçük bir kavrayıcıyla nefes boruma bir kamera koydular, tuttular, çıkardılar ve bana geri verdiler. Hatıra olarak sakladım. Bir daha giymeyeceğim” diye konuştu.
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Anahtar Kelimeler:
Amerika Piercing
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