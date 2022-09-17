5 yıl önce burun piercingini kaybetti! Bulduğu yere kendisi bile inanamadı

35 yaşındaki Joey Lykins isimli bir adam vücut modifikasyonların küçük yaşlarından beri meraklı olduğunu ve bedeninde çok sayıda piercing olduğunu ifade etti. 5 yıl öncesinde burnundaki piercingi kaybettiğini dile getiren Lykins, “Sabah uyandığımda septum piercingim yerinde yoktu. Onu hiçbir yerde bulamadı. Belki yutmuş olabilirim diye düşündüm. Her yere baktım. Hatta yatağı bile ters çevirdim. Bir türlü bulamadım ve yenisi almaya karar verdim” dedi. Ancak aradan geçen 5 yılın sonunda kayıp olan piercing kendisini ilginç bir şekilde ortaya çıkarttı.

HASTA OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜ AMA...

Ohio’da yaşayan adam gece öksürük nöbetine girdiğini anlatarak, “O kadar çok öksürüyordum ki sırtım ağrımaya başladı. Bir şeylerin hava yollarımı tıkadığını hissettim ve hasta olduğumu düşündüm.” diye konuştu. Başlangıçta zatürre ya da başka bir solunum rahatsızlığını olduğunu düşündüğünü ifade eden Lykins, muayene için hastaneye başvurduğunda gerçek ortaya çıktı.

Hastanede yapılan incemeler sonucunda kaybolan piercingin sol akciğerin üst lobuna yerleştiği belirtildi. Doktorların ciğerinin delindiğini anlattığında büüyk bir şaşkınlık yaşadığını söyleyen Lykins, “Neler olup bittiğini bilmiyordum. Asla böyle bir şey olacağını tahmin edemezdim. Daha önce böyle bir şey olduğunu hiç duymadım” dedi.

Doktorların açıklamasından sonra piercingin uyurken burnundan düştüğüne ve nefes borusunda aşağı inerek ciğerlerine indiğine inanan Lykins acilen ameliyata alındı. Doktorlar gömülü piercingi geri alabilmek için boğazından aşağı ciğerlerine ince bir tüp soktukları bir bronkoskopi operasyonu yaptı.