50 yaşındaki Demet Akalın 32 sene önceki fotoğrafını paylaştı! Yorum yağdı

Türk pop müziğinin ünlü şarkıcılarından Demet Akalın, geçtiğimiz günler içerisinde sahne aldığı mekanda kendisine getirilen şampanyayı beğenmeyince garsonun başından aşağıya dökmüştü. Bu görüntülerin sosyal medyaya düşmesi sonrasında tepkilerin hedefine kalan Akalın, bu defa zamana meydan okuyan güzelliği ile gündem oldu.

Instagram hesabından 1990 yılında çekilen ve 50. yaşında pasta üflerken çekilen iki fotoğrafını yayınlayan Demet Akalın, kısa sürede gündem oldu.

Pek çok sanatçı dostunun övgü dolu yorum yaptığı Akalın, zamana meydan okuyan güzelliği ile sosyal medyanın gündemine oturdu.