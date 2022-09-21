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  4. 50 yaşındaki Demet Akalın 32 sene önceki fotoğrafını paylaştı! Yorum yağdı

50 yaşındaki Demet Akalın 32 sene önceki fotoğrafını paylaştı! Yorum yağdı

21.09.2022 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gündeme dair fikirlerini sık sık sosyal medyadan paylaşan şarkıcı Demet Akalın, bu defa yeni paylaşımıyla adından söz ettirdi. Ünlü sanatçı 1990 yılından ve 2022 yılında çekilen iki kare fotoğrafını paylaştı. Akalın'ın yıllara meydan okuyan güzelliğine pek çok sanatçı dostundan yorum yağdı.

Türk pop müziğinin ünlü şarkıcılarından Demet Akalın, geçtiğimiz günler içerisinde sahne aldığı mekanda kendisine getirilen şampanyayı beğenmeyince garsonun başından aşağıya dökmüştü. Bu görüntülerin sosyal medyaya düşmesi sonrasında tepkilerin hedefine kalan Akalın, bu defa zamana meydan okuyan güzelliği ile gündem oldu.

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Instagram hesabından 1990 yılında çekilen ve 50. yaşında pasta üflerken çekilen iki fotoğrafını yayınlayan Demet Akalın, kısa sürede gündem oldu.

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Pek çok sanatçı dostunun övgü dolu yorum yaptığı Akalın, zamana meydan okuyan güzelliği ile sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Ünlü isimlerin zaman içindeki değişimi şaşırtıyor

Linet

Linet

Hazal Senel

Hazal Senel

Ahu Tuğba

Ahu Tuğba

Mustafa Ceceli

Mustafa Ceceli

Duygu Özaslan

Duygu Özaslan
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Anahtar Kelimeler:
Demet Akalın
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