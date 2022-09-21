Hangi Muhteşem Yüzyıl karakterisin?

3/6 Sen de o dönemde sarayda yaşıyor olsaydın nasıl bir karakter olurdun?

Dik başlı, asi ve isyankâr birisi olurdum. Refah bir hayat için yalakalık yapardım. Ilımlı olurdum, etliye sütlüye bulaşmazdım. Lider ruhlu, kararlı ve kurallara uyan birisi olurdum. Sevdiğim kişiye sadık birisi olurdum. Sanata düşkün, sanatı icra etmeyi seven birisi olurdum. Güç için her şeyi göze alan bir karakterim olurdu. Uyanık birisi olurdum, sarayda gizli yapılan ne iş olursa olsun haberim olurdu. Kimsenin himayesine girmeyeceğim baskın bir karakterim olurdu. Etliye sütlüye karışmıyormuş gibi gözüküp gizli gizli işler yürüten birisi olurdum. Kriz anlarında aranan o pratik zekâlı kişi olurdum.