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Hangi Muhteşem Yüzyıl karakterisin?

20.09.2022 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem Türk televizyon dizi tarihine damga vuran Muhteşem Yüzyıl dizisini hemen herkes izledi. Yayınlandığı gün milyonları ekrana kilitleyen bu efsane dizi, gerek kaliteli oyuncu kadrosuyla gerekse kaliteli prodüksiyonu sebebiyle milyonlarca izleyici kitlesine ulaştı. Sadece Türkiye'de değil aynı zamanda başka dillere çevrilerek diğer ülkelerde de yayınlandı ve büyük rağbet gördü. Herkesin favori bir Muhteşem Yüzyıl karakteri var.

Hangi Muhteşem Yüzyıl karakterisin?

Peki, sen reyting rekorları kıran Muhteşem Yüzyıl dizisinde hangi karaktersin?

Hangi Muhteşem Yüzyıl karakterisin?

1/6

Öncelikle bize yaşını söyler misin?

18 yaş altı
18-24
25-34
35-44
45 yaş üstü
2/6

Şimdi, cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

Kadın
Erkek
Ne fark eder?
3/6

Sen de o dönemde sarayda yaşıyor olsaydın nasıl bir karakter olurdun?

Sen de o dönemde sarayda yaşıyor olsaydın nasıl bir karakter olurdun?
Dik başlı, asi ve isyankâr birisi olurdum.
Refah bir hayat için yalakalık yapardım.
Ilımlı olurdum, etliye sütlüye bulaşmazdım.
Lider ruhlu, kararlı ve kurallara uyan birisi olurdum.
Sevdiğim kişiye sadık birisi olurdum.
Sanata düşkün, sanatı icra etmeyi seven birisi olurdum.
Güç için her şeyi göze alan bir karakterim olurdu.
Uyanık birisi olurdum, sarayda gizli yapılan ne iş olursa olsun haberim olurdu.
Kimsenin himayesine girmeyeceğim baskın bir karakterim olurdu.
Etliye sütlüye karışmıyormuş gibi gözüküp gizli gizli işler yürüten birisi olurdum.
Kriz anlarında aranan o pratik zekâlı kişi olurdum.
4/6

Aşağıdaki yemeklerden hangisini tercih edersin?

Aşağıdaki yemeklerden hangisini tercih edersin?
Hamsi tava
Kuzu kapama
Köfte
Güveç
Et yemeği
5/6

Aşağıdaki eşyalardan hangisi senin kişiliğini yansıtıyor?

Aşağıdaki eşyalardan hangisi senin kişiliğini yansıtıyor?
Yüzük
Taç
Küpe
Bıçak
Kadeh
6/6

Hangi karakterin ölümüne daha çok üzüldün?

Hangi karakterin ölümüne daha çok üzüldün?
Hürrem Sultan
Kanuni Sultan Süleyman
Pargalı İbrahim Paşa
Leo
Şehzade Mustafa

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Anahtar Kelimeler:
Personality Quiz eğlence muhteşem yüzyıl
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