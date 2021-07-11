56 yaşındaki eski model çırılçıplak poz verdi! Sosyal medya yıkıldı

56 yaşındaki Çek asıllı Amerikalı süper model Paulina Porizkova, banyo aynası önünde tamamen çıplak olarak çektiği fotoğrafını sansürsüz paylaşarak Instagram'a meydan okudu.

INSTAGRAM'A MEYDAN OKUDU

Sosyal medya hesabından açık fotoğraf paylaşmaktan çekinmeyen Paulina Porizkova, fotoğrafı "Romadaki otelim, kaldığım güzel bir odası var. İşten sonra sakin bir banyo, çıplak selfie ile narsist kutlamaya yol açtı" başlığı ile paylaştı.

Kısa süre önce magazin sitesi Page Six'e konuşan model, sosyal medyada açık fotoğraf paylaştığı için sert eleştiriler aldığını ve bu eleştirilerin büyük çoğunluğunun kadınlardan geldiğini söyledi.

Model, genç kalmasında genetiğinin etkili olduğunu fakat düzenli spor ve beslenmenin de genç kalmasına büyük katkı sağladığını söyledi.

İŞTE SOSYAL MEDYAYI SALLAYAN POZ