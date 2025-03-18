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Tanyeli'nin eşi İlker Sünneli eski eşini de kanserden kaybetmiş! Acı tesadüf: Git dedim gitmedi...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
18.03.2025 11:38
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Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli 54 yaşında hayatını kaybetti. Tanyeli'nin eşi İlker Sünneli'nin eski eşini de kanserden kaybettiği ortaya çıktı. Kahreden tesadüfü Tanyeli "Çok talihsiz bir adam bu süreci benimle de yaşıyor ama yine de bırakmadı beni" diyerek anlatmıştı.

Tanyeli'nin eşi İlker Sünneli eski eşini de kanserden kaybetmiş! Acı tesadüf: Git dedim gitmedi...

Uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden ve son günlerde durumu ağırlaşarak entübe edilen Tanyeli, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acı haberi alan Tanyeli'nin yakınları yıkıldı.

Hastane çıkışında görüntülenen ve yürümekte zorlanan Tanyeli'nin eşi İlker Sünneli'nin hakkında acı bir tesadüf ortaya çıktı.

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"GİT KENDİ HAYATINI KUR" DEMİŞ

Geçen aylarda Tanyeli bir açıklamasında şunları söyledi:

"Bizim için çok güzel bir gün. 1.5 yıldır çok zorlu bir mücadeleden geçiyoruz. Ben ona 2 veya 3 kere de 'Git' dedim. Çünkü bu süreci yaşayan için çok zor. Hayatımda ilk defa kendimi düşünür oldum, çok hırçınlaştım, çok öfkeli anlarım oldu. Bu süreci yaşayan kadar yaşayanın yanında olmak da çok, çok ağır bir süreç. Çünkü katlanmak çok zor. Fiziksel olarak değişiyoruz ve bazen ruh hali olarak değişiklikler yaşıyoruz."

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Bu süreçte birkaç kez eşime dedim ki 'Git kendine bak, kendi hayatını kur. Ben kendime katlanamıyorum başkasının bana katlanması daha zor.' Ama gitmedi, o eski eşini de kanserden kaybetti. Çok talihsiz bir adam bu süreci benimle de yaşıyor ama yine de bırakmadı beni. Gitmedi bir yere. Onun için çok zor ama ben güçlüyüm, Allah'ın izniyle atlatacağım."

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