58. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde kırmızı halıda şıklık yarışı

Antalya Spor Salonu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında gerçekleştirilen festivalin kapanış ve ödül töreni öncesi, sinema ve televizyon dünyasının ünlü isimleri kırmızı halıda yürüyerek gazetecilere poz verdi.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI KATILDI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivalin bu yıl 58'incisinin düzenlendiğini hatırlatarak, köklü bir organizasyona ev sahipliği yapıldığını belirtti.

Bu tür etkinliklerin köklü hale getirilmesinin son derece önemli olduğunu dile getiren Ersoy, "Bu kadar eski geçmişi olan bir organizasyonun sürdürülebilir olması, günümüze bütün özelliklerini koruyarak gelebilmiş olması kültür ve sanat adına çok sevindirici." dedi.

"CİĞERİMİZ, HATIRALARIMIZ YANDI"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek de salgın kuralları çerçevesinde sinemaseverlerle buluştuklarını söyledi.

Festivalin coşkulu geçtiğini ifade eden Böcek, "Biletler kısa sürede tükendi. Tabi bu yıl Manavgat orman yangını nedeniyle biraz buruk haldeyiz. Ciğerimiz, hatıralarımız yandı. Ana temamız bunu konu alıyordu. Yarışmaya katılan tüm sanatçılara başarılar diliyorum." diye konuştu.