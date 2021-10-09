58. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde kırmızı halıda şıklık yarışı

Antalya Spor Salonu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında gerçekleştirilen festivalin kapanış ve ödül töreni öncesi, sinema ve televizyon dünyasının ünlü isimleri kırmızı halıda yürüyerek gazetecilere poz verdi.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI KATILDI
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivalin bu yıl 58'incisinin düzenlendiğini hatırlatarak, köklü bir organizasyona ev sahipliği yapıldığını belirtti.
Bu tür etkinliklerin köklü hale getirilmesinin son derece önemli olduğunu dile getiren Ersoy, "Bu kadar eski geçmişi olan bir organizasyonun sürdürülebilir olması, günümüze bütün özelliklerini koruyarak gelebilmiş olması kültür ve sanat adına çok sevindirici." dedi.
"CİĞERİMİZ, HATIRALARIMIZ YANDI"
Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek de salgın kuralları çerçevesinde sinemaseverlerle buluştuklarını söyledi.
Festivalin coşkulu geçtiğini ifade eden Böcek, "Biletler kısa sürede tükendi. Tabi bu yıl Manavgat orman yangını nedeniyle biraz buruk haldeyiz. Ciğerimiz, hatıralarımız yandı. Ana temamız bunu konu alıyordu. Yarışmaya katılan tüm sanatçılara başarılar diliyorum." diye konuştu.
ALTIN PORTAKAL'DA ŞIKLIK YARIŞI
Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde bu yıl 58’incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde ödül töreni öncesinde ünlü isimler kırmızı halından geçti. Geceye ünlü isimlerin şıklıkları damga vurdu.
Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 58’inci kez düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında 10 bin kişilik spor salonunda düzenlenen ödül töreni öncesinde ünlü isimler kırmızı halıdan geçti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, eşi Pervin Ersoy, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sanatçılar Hare Süral, Hazal Kaya, Tamer Karadağ, Erkan Petekkaya, Nihal Yalçın, Demet Evgar, ve çok sayıda ünlünün olduğu kırmızı halıda, yıldızlar geçidi yapıldı.
Öte yandan Kırmızı halıda her sene olduğu gibi bu yılda adeta şıklık yarışı yaşandı. Görkemli geceye festivalde yer alan filmlerin dünyaca ünlü yönetmenleri, oyuncular, Türk sinema ve televizyon dünyasının birbirinden ünlü yıldızları ile Antalyalı sinemaseverler katıldı.
GELECEK UMUTLA YEŞERECEK
Törene katılan sanatçıların pandemi tedbirleri çerçevesinde kırmızı halı geçişinde de maskelerini çıkarmadıkları dikkat çekerken törenin gerçekleşeceği salona gelen film ekipleri kırmızı halı sonuna kurulan platform önünde bol bol fotoğraf çektirdi. Festivalde bu yıl, Cumhuriyet tarihinin en büyük yangını olan Manavgat yangını nedeniyle `Gelecek umutla yeşerecek´ sloganıyla yola çıkılmıştı.
CİĞERİMİZ YANDI
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise, “Festivalimizde pandemi kurallarına uygun olarak vatandaşlarımızı filmlerimiz ile ve sanatçılarımız ile buluşturduk. 7 saatte bilerler tükenmişti. Bu yıl buruk yaşıyoruz. Manavgat yangını çok önemliydi, hepimiz için ciğerimiz yandı. Hatıralarımız yandı. 58. Antalya Altın Portakal olarak bütün sanatçılarımız ile birlikte hatıra ormanına bin 880 dönüm alana ağaçlarımızı diktik. Filmlerimiz hepsi birbirinden önemli. Ödül alanları tebrik ediyorum” dedi.
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