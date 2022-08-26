60 saat boyunca sadece yattı! Yattığı yerden ödüllerin sahibi oldu

Karadağ’da düzenlenen yarışma diğer ülkelerin Karadağlıların tembel olduğu varsayımıyla dalga geçmek için her yıl düzenleniyor. Bu yılki organizasyon dokuz yarışmacıyla başladı. Birinci günün sonunda yedi yarışmacı dayanamayarak elendi. Geri kalan günlerde ise Pejanoviç ve Vuk Koljensic isimli yarışmacılar en prestijli "En büyük temel" unvanına kavuşmak için kıyasıya mücadele etti. Etkinliğin üçüncü gününde ise 60 saat boyunca yattığı yerden kalkmayan Zarko Pejanoviç şampiyonluğunu ilan etti.