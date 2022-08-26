60 saat boyunca sadece yattı! Yattığı yerden ödüllerin sahibi oldu

Zarko Pejanoviç, geleneksel olarak ülkenin ikinci büyük şehri Niksiç'in dışındaki Brezna'daki köyünde düzenlenen yatma yarışmanın 12. şampiyonu olmayı başardı. Yerel haber kuruluşu Glas Zabiela'ya zaferi hakkında konuşan Pejanoviç, "Zor değildi, inanın bana, ısınmadım bile. Sadece yatıp dinlendim” dedi.
ÖDÜLLERİN SAHİBİ OLDU
Karadağ’da düzenlenen yarışma diğer ülkelerin Karadağlıların tembel olduğu varsayımıyla dalga geçmek için her yıl düzenleniyor. Bu yılki organizasyon dokuz yarışmacıyla başladı. Birinci günün sonunda yedi yarışmacı dayanamayarak elendi. Geri kalan günlerde ise Pejanoviç ve Vuk Koljensic isimli yarışmacılar en prestijli "En büyük temel" unvanına kavuşmak için kıyasıya mücadele etti. Etkinliğin üçüncü gününde ise 60 saat boyunca yattığı yerden kalkmayan Zarko Pejanoviç şampiyonluğunu ilan etti.
Yarışmada şampiyon olmayı başaran Pejanoviç, bir rafting deneyimi, memleketi Podgorica'daki bir restoranda iki kişilik öğle yemeği, yarışmanın yapıldığı köyde bir hafta sonu konaklama ve etkinliğin sponsorlarından daha birçok ödül kazandı. Aynı zamanda 60 saat boyunca yerinden kalkmadığı için 350 Euro (yaklaşık 6 bin 417 TL) para ödülünün sahibi oldu.
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