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  4. 600'e yakın filmde rol alan Yeşilçam'ın unutulmaz ismi! Şükriye Atav'ın oğulları da kendisi kadar ünlüymüş

600'e yakın filmde rol alan Yeşilçam'ın unutulmaz ismi! Şükriye Atav'ın oğulları da kendisi kadar ünlüymüş

03.12.2022 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Kuşlar, Analar Ölmez, Çapkın Hırsız, Mavi Mavi ve daha nicesinde rol alan Şükriye Atav, özellikle Hulusi Kentmen, Tarık Akan, Halit Akçatepe ve Gülşen Bubikoğlu gibi isimlerle kamera karşısına geçtiği Ah Nerede filmiyle hafızalara kazındı. Canlandırdığı vefakar anne rolleriyle beğeni toplayan ünlü oyuncu, yıllar sonra oğullarıyla gündeme geldi.

Türk Sineması'nda neredeyse her filminde gördüğümüz, anne rolleriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Şükriye Atav, yıllar sonra oğullarıyla gündeme geldi.

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İKİ OĞLU DA ÜNLÜ ÇIKTI

Şükriye Atav'ın yeğeni Ayşin Atav da, tıpkı halası gibi profesyonel oyuncu ve dublaj sanatçısı. Ancak usta oyuncunun kendisi gibi oyuncu iki oğlu olduğunu biliyor muydunuz?

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YALÇIN BORATAP

Atav'ın oğullarından biri olan Yalçın Boratap, Şehir Tiyatroları'nda sahne aldı. Dizi ve filmlerde de oynayan Boratap aynı zamanda seslendirme sanatçısı olarak da görev alıyor.

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ERDÖL BORATAP

1937 yılında İstanbul'da doğan Erdöl Boratap; Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim bölümünü bitirdi. TRT ailesine 1960 yılında spiker olarak katılan Boratap, 2 yıl Ankara Radyosu'nda çalıştı. 1963 yılında İstanbul Radyosu'na geçen Boratap, emekli olana dek başarılı hizmetler sundu. Boratap, emekli olduktan sonra Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Kalkan Beldesine yerleşti. Erdöl Boratap 2012'de hayata veda etti.

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ÜNLÜLER VE ÜNLÜ ÇOCUKLARI

Türk Sanat Müziğinin efsane isimlerinden biri olan Nurdan Torun'un oğlu da kendisi gibi ünlü çıktı.
Kanal D ekranlarında yayınlanan "Renklı Sayfalar" programına katılan ünlü şarkıcının oğlunun "Çılgın Bediş"le üne kavuşan Cenk Torun olduğu ortaya çıktı.
'Kaçak Gelin'lerin yakışıklısı bakın kimin oğlu
Kaçak Gelinler dizisinde canlandırdığı Can karakteriyle büyük üne kavuşan Fırat Altunmeşe, Türkiye'nin usta ismi İzzet Altunmeşe'nin oğlu. Sanatçı bir babanın oğlu olan Fırat Altunmeşe'nin bu akrabalığı pek çok kişi tarafından bilinmiyor.
Vatanım Sensin dizisinin 'Haydar'ı ünlü gazeteci Bekir Coşkun'un oğlu Tolga Coşkun.
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