600'e yakın filmde rol alan Yeşilçam'ın unutulmaz ismi! Şükriye Atav'ın oğulları da kendisi kadar ünlüymüş

Türk Sineması'nda neredeyse her filminde gördüğümüz, anne rolleriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Şükriye Atav, yıllar sonra oğullarıyla gündeme geldi.

İKİ OĞLU DA ÜNLÜ ÇIKTI

Şükriye Atav'ın yeğeni Ayşin Atav da, tıpkı halası gibi profesyonel oyuncu ve dublaj sanatçısı. Ancak usta oyuncunun kendisi gibi oyuncu iki oğlu olduğunu biliyor muydunuz?

YALÇIN BORATAP

Atav'ın oğullarından biri olan Yalçın Boratap, Şehir Tiyatroları'nda sahne aldı. Dizi ve filmlerde de oynayan Boratap aynı zamanda seslendirme sanatçısı olarak da görev alıyor.

ERDÖL BORATAP

1937 yılında İstanbul'da doğan Erdöl Boratap; Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim bölümünü bitirdi. TRT ailesine 1960 yılında spiker olarak katılan Boratap, 2 yıl Ankara Radyosu'nda çalıştı. 1963 yılında İstanbul Radyosu'na geçen Boratap, emekli olana dek başarılı hizmetler sundu. Boratap, emekli olduktan sonra Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Kalkan Beldesine yerleşti. Erdöl Boratap 2012'de hayata veda etti.