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7 Ağustos reyting sonuçları: 7 Ağustos Cumartesi reyting sonuçları açıklandı!

08.08.2021 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

7 Ağustos Cumartesi reyting sonuçları için bekleyiş başladı. 7 Ağustos Cumartesi günü Kim Milyoner Olmak İster?, Güldür Güldür Show ve haber kanalları birbirleri ile yarıştı. Reyting sonuçları Total, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde ölçülüyor. Karar gereği sonuçların sadece ilk 10’u paylaşılıyor. İşte 7 Ağustos Cumartesi reyting sonuçları...

Birbirleri ile yarışan yapımların 7 Ağustos reyting sonuçları bugün itibariyle belli oluyor. Birçok fenomen programın yer aldığı listede haber kanalları ve yarışma programları kıyasıya bir rekabete girdi. Kim Milyoner Olmak İster? ve Güldür Güldür Show reytinglerde üst sıralara çıkabilmek için birbiriyle yarıştı. Peki 7 Ağustos reyting sonuçlarında kim yarışı kazandı?

7 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI

7 Ağustos tüm kanallara ait reyting sonuçları merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor.

7 Ağustos Cumartesi gününün reyting sonuçları belli oldu.

7 Ağustos reyting sonuçları

Total 'de ilk 10 program

Total 'de ilk 10 program

AB'de ilk 10 program

AB'de ilk 10 program

ABC'de ilk 10 program

ABC'de ilk 10 program
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Anahtar Kelimeler:
Güldür Güldür
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