7 Ağustos reyting sonuçları: 7 Ağustos Cumartesi reyting sonuçları açıklandı!

Birbirleri ile yarışan yapımların 7 Ağustos reyting sonuçları bugün itibariyle belli oluyor. Birçok fenomen programın yer aldığı listede haber kanalları ve yarışma programları kıyasıya bir rekabete girdi. Kim Milyoner Olmak İster? ve Güldür Güldür Show reytinglerde üst sıralara çıkabilmek için birbiriyle yarıştı. Peki 7 Ağustos reyting sonuçlarında kim yarışı kazandı?

7 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI

7 Ağustos tüm kanallara ait reyting sonuçları merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor.

7 Ağustos Cumartesi gününün reyting sonuçları belli oldu.