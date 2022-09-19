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700’den fazla kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti! “Aklımın bir köşesinde sürekli olarak seks vardı”

19.09.2022 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bachelor Australia programında yer aldıktan sonra popülerleşen realite yıldızı Belinda Rygier, cinselliğin kendisini için bir bağımlılığa dönüştüğünü itiraf ederek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 700’den fazla kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini itiraf eden Rygier, “Aklımın bir köşesinde sürekli olarak seks vardı” diyerek herkesi şaşırttı.

2017 yılında Bachelor Australia şov programına katıldıktan sonra ünlenen 38 yaşındaki realite yıldızı Belinde Rygier evinden dışarı çıktığında cinsellik yaşamak için potansiyel olarak insanları aradığını söyledi. Süpermarket alışverişinde reyonlardaki ürünlerden çok müşterileri incelediğini ifade eden Rygier, bağımlılığının zirvesinde olduğunda sürekli olarak sadece cinselliği düşündüğünü ve günlük hayatını bu durumun etkilediğini itiraf etti.

“KENDİMİN FARKINDA DEĞİLİM”

Arkadaşlarıyla dışarı çıktığında ise gecenin sonlarına doğru onlarla olan planını iptal ettiğini anlatan Rygier, “Asla kendimin farkında değildim. Ne istediğimi bilmiyordum ve bu konuda seçici değildim. İşler seni bu kadar kötü etkiliyorken, diğer insanlara zarar vermeye hazırsın. Bu muhtemelen benim en kötü noktamdı." dedi.
İlişki yaşadığı bir kişinin kendisine şiddet uyguladığını ve merdivenlerden iterek onu bir garaja kilitlediği zaman Rygier, bağımlılığını fark ettiğini ifade etti. Üzücü olaydan sonra Rygier, yaşadığı travmayle birlikte cinsellik konusundaki dürtüsünün kökenine inmek için bir terapistle görüşmeye başladı.
Gördüğü şiddet olayından sonra terapist görüşmelerinin olumlu sonuçlar gösterdiğini ifade eden Rygier, “Bu olay benim dönüm noktamdı. 'Kendime yardım etmeliyim' diye düşündüm. İşte yolculuk burada başladı ve çok hızlı bir dönüşüm oldu. Bir kez değişmeye karar verdiğinizde, çok hızlı bir şekilde gerçekleşir. 700’den fazla kişiyle cinsel ilişkiye girdim. Hayatımda gerçekten eksik olan aşktı” dedi.
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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Cinsellik
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