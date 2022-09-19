700’den fazla kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti! “Aklımın bir köşesinde sürekli olarak seks vardı”

2017 yılında Bachelor Australia şov programına katıldıktan sonra ünlenen 38 yaşındaki realite yıldızı Belinde Rygier evinden dışarı çıktığında cinsellik yaşamak için potansiyel olarak insanları aradığını söyledi. Süpermarket alışverişinde reyonlardaki ürünlerden çok müşterileri incelediğini ifade eden Rygier, bağımlılığının zirvesinde olduğunda sürekli olarak sadece cinselliği düşündüğünü ve günlük hayatını bu durumun etkilediğini itiraf etti.

“KENDİMİN FARKINDA DEĞİLİM”

Arkadaşlarıyla dışarı çıktığında ise gecenin sonlarına doğru onlarla olan planını iptal ettiğini anlatan Rygier, “Asla kendimin farkında değildim. Ne istediğimi bilmiyordum ve bu konuda seçici değildim. İşler seni bu kadar kötü etkiliyorken, diğer insanlara zarar vermeye hazırsın. Bu muhtemelen benim en kötü noktamdı." dedi.

İlişki yaşadığı bir kişinin kendisine şiddet uyguladığını ve merdivenlerden iterek onu bir garaja kilitlediği zaman Rygier, bağımlılığını fark ettiğini ifade etti. Üzücü olaydan sonra Rygier, yaşadığı travmayle birlikte cinsellik konusundaki dürtüsünün kökenine inmek için bir terapistle görüşmeye başladı.