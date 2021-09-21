90'ların çocuk yıldızı Ayşecik büyüdü! Kocasıyla pozları yıktı geçti

1994 yılında SHOW TV'de yayınlanan Can Ayşecik dizisinde 'Ayşecik' karakterini canlandıran çocuk yıldız Ecem Kanun, şimdilerde 32 yaşında bir genç kız... Ecem Kanun, hayatından kareleri sık sık takipçileriyle paylaşıyor.
İŞTE ECEM KANUN'UN SON HALİ:
1989 yılında doğan Ecem Kanun, 1994 yılında yer aldığı 'Can Ayşecik' dizisinden sonra oyunculuğu bıraktı.
Ecem Kanun'un ailesi, kızlarının eğitim hayatına öncelik vererek oyunculuk kariyerini sonlandırdı.
Şimdilerde Kaan Alibali ile evli olan Kanun, eşiyle mutluluk pozlarını Instagram hesabından paylaşıyor.
Sosyal medyada epey aktif olan Kanun'un, Instagram'da 3 binden fazla takipçisi bulunuyor.
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