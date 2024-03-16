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  4. 90’ların unutulmaz ismi Tayfun Duygulu, eşiyle birlikte yaşadığı 3 katlı villasının kapılarını açtı!

90’ların unutulmaz ismi Tayfun Duygulu, eşiyle birlikte yaşadığı 3 katlı villasının kapılarını açtı!

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
16.03.2024 11:08
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Evrim Akın bu hafta Tayfun Duygulu ve eşi Bella Duygulunun evine konuk oldu. 3 katlı villalarının kapılarını açan çiftin sade ve şık evi dikkatleri üzerine çekti.

Sunuculuğunu Evrim Akın’ın yaptığı “Evrim Akın İle Ev Gezmesi” programına konuk olan Tayfun Duygulu ve eşi Bella Duygulu'nun evi çok beğenildi.

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EVİ GÜNDEM OLDU

Tayfun Duygulu, 90'lı yıllarda 'Hadi Yine İyisin', 'Seninle Ölürüm', 'Kendine Gel' ve 'Duman Oldum' başta olmak üzere çok sayıda hit şarkıya imza atmıştı.

Sosyal medya hesapları ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Tayfun Duygulu bu kez farklı bir konuyla gündeme geldi.

Evrim Akın'ın sunduğu Evrim Akın'la ev gezmesi programının bu haftaki konuğu Tayfun Duygulu ve eşi Bella Duygulu oldu.

Duygulu çifti 3 katlı villasının kapılarını açtı. 3 katlı villa görenleri kendisine hayran bıraktı.

Ünlü çiftin salonunda kahve tonlarında olan mobilyalar dikkat çekti. Evin sade ve şık dekorasyonu göze çarpan detaylardan oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Evrim Akın Tayfun Duygulu bella duygulu
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