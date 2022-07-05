93 kilo veren Pelin Öztekin plajda yakalandı! Son görüntüsü dikkat çekti

2014'de 153 kiloyken mide küçültme ameliyatı olan Pelin Öztekin bir hayli kilo vermişti. 93 kilo verdikten sonra 60 kilo kalan oyuncu Öztekin tatilde yakalandı. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; 35 yaşına basan oyuncu Pelin Öztekin, tatil sezonunu açtı.

Soluğu Bodrum'da alan Öztekin, önceki gün Yalıkavak'taki bir plajda görüntülendi. Sıcak havanın tadını çıkaran Pelin Öztekin, selfie çektikten sonra güneşlenmek için şezlonga uzandı.

Telefonunu bir an olsun elinden düşürmeyen ünlü oyuncunun bir hayli keyifli olduğu görüldü.

Öte yandan Pelin Öztekin'in sosyal medya paylaşımlarıyla doğal halinin arasındaki fark da gözlerden kaçmadı.

"SARKAN KISIMLARDAN KURTULDUM"

Pelin Öztekin zayıflamasıyla ilgili "Sporu bir yaşam tarzı haline getirdim. Ardından operasyon geçirerek karın ve basen bölgemde, zayıflama sonrası sarkan kısımlardan kurtuldum" demişti.