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  4. 93 kilo veren Pelin Öztekin plajda yakalandı! Son görüntüsü dikkat çekti

93 kilo veren Pelin Öztekin plajda yakalandı! Son görüntüsü dikkat çekti

05.07.2022 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mide ameliyatı olup 93 kilo veren oyuncu Pelin Öztekin sezonu Bodrum'da açtı. Verdiği kilolarla sık sık gündeme gelen Pelin Öztekin'in bikini hali dikkat çekti. Öztekin'in sosyal medya paylaşımlarıyla doğal halinin arasında fark olduğu da gözlerden kaçmadı.

2014'de 153 kiloyken mide küçültme ameliyatı olan Pelin Öztekin bir hayli kilo vermişti. 93 kilo verdikten sonra 60 kilo kalan oyuncu Öztekin tatilde yakalandı. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; 35 yaşına basan oyuncu Pelin Öztekin, tatil sezonunu açtı.

Soluğu Bodrum'da alan Öztekin, önceki gün Yalıkavak'taki bir plajda görüntülendi. Sıcak havanın tadını çıkaran Pelin Öztekin, selfie çektikten sonra güneşlenmek için şezlonga uzandı.

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Telefonunu bir an olsun elinden düşürmeyen ünlü oyuncunun bir hayli keyifli olduğu görüldü.

Ekran Alıntısı

Öte yandan Pelin Öztekin'in sosyal medya paylaşımlarıyla doğal halinin arasındaki fark da gözlerden kaçmadı.

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"SARKAN KISIMLARDAN KURTULDUM"

Pelin Öztekin zayıflamasıyla ilgili "Sporu bir yaşam tarzı haline getirdim. Ardından operasyon geçirerek karın ve basen bölgemde, zayıflama sonrası sarkan kısımlardan kurtuldum" demişti.

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PELİN ÖZTEKİN’İN İNANILMAZ DEĞİŞİMİ

Pelin Öztekin’i herkes kilolu haliyle tanımıştı. Başarılı oyuncu zayıflamaya karar vermesinin ardından toplam kilosunun yarısından fazlasını verdi.
153 kilodan 60 kiloya düşmesiyle büyük bir değişim geçiren Pelin Öztekin, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.
Instagram’da bikinili fotoğraflar paylaşarak nefes kesen ünlü oyuncunun paylaşımları çok sayıda beğeni alıyor.

PELİN ÖZTEKİN NASIL ZAYIFLADI?

PELİN ÖZTEKİN NASIL ZAYIFLADI?
Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, 2014 yılında 153 kiloyken, mide küçültme ameliyatı oldu.
6 ayda 53 kilo veren oyuncu, ardından 25 kilo daha vererek toplamda 93 kiloya veda edip 60 kiloya indi.
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Pelin Öztekin
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