A Milli Takım kazandı, tüm dünya onları konuştu! Arda Güler Avrupa'da manşetleri süsledi: Bu çocuğun ne geleceği var ama...

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu dördüncü maçında Galler ile karşılaştı. Samsun'da Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşmayı Türkiye A Milli Futbol Takımı 2-0 kazandı.

Maçın gollerini 72' Umut Nayir ve 80' Arda Güler kaydetti. Umut Nayir ve Arda Güler Milli Takım'daki ilk gollerini attı. 9. dakikada Mepham'ın kendi kalesine attığı gol ofsayt nedeniyle, 68. dakikada ise Umut Nayir'in attığı gol elle oynama nedeniyle VAR uyarısıyla iptal edildi. 64. dakikada ise Hakan Çalhanoğlu penaltı kaçırdı.

A Milliler'in bu galibiyeti dış basında da geniş yankı uyandırırken, özellikle Arda Güler'in muhteşem performansı sonrası genç yıldız tüm dünyada manşetleri süsledi.

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