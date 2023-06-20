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A Milli Takım kazandı, tüm dünya onları konuştu! Arda Güler Avrupa'da manşetleri süsledi: Bu çocuğun ne geleceği var ama...

20.06.2023 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu dördüncü maçında, Galler'i 2-0 mağlup ederek puanını 9'a yükseltti ve grupta liderlik koltuğunu korudu. Rakibi karşısında üstün bir oyun sergileyen Ay-Yıldızlılar'da rda Güler ve Umut Nayir Milli Takım'daki ilk gollerini atarken, alınan bu galibiyet dış basında da büyük yankı uyandırdı. İşte detaylar...

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu dördüncü maçında Galler ile karşılaştı. Samsun'da Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşmayı Türkiye A Milli Futbol Takımı 2-0 kazandı.

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Maçın gollerini 72' Umut Nayir ve 80' Arda Güler kaydetti. Umut Nayir ve Arda Güler Milli Takım'daki ilk gollerini attı. 9. dakikada Mepham'ın kendi kalesine attığı gol ofsayt nedeniyle, 68. dakikada ise Umut Nayir'in attığı gol elle oynama nedeniyle VAR uyarısıyla iptal edildi. 64. dakikada ise Hakan Çalhanoğlu penaltı kaçırdı.

A Milliler'in bu galibiyeti dış basında da geniş yankı uyandırırken, özellikle Arda Güler'in muhteşem performansı sonrası genç yıldız tüm dünyada manşetleri süsledi.

İŞTE GALLER GALİBİYETİNİN DIŞ BASINA YANSIMALARI

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