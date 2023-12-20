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    4. ABD'nin en zenginlerine hizmet ediyor! O eskortun aylık kazancı dudak uçuklattı... Haftada 34 bin dolar kazanıyor

    ABD'nin en zenginlerine hizmet ediyor! O eskortun aylık kazancı dudak uçuklattı... Haftada 34 bin dolar kazanıyor

    20.12.2023 15:56 | Son Güncelleme:
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    35 yaşındaki Mia Lee kendisini 'profesyonel bir kız arkadaş arayan' zengin erkeklere hizmet veren bir eskort olarak tanımlarken kazandığı para ise herkesi şoke etti. Manhattan'ın elit striptiz kulüplerinden birinde çalışan Lee zengin müşterilerinden haftada 34.000 dolar (yaklaşık 990 bin 569 TL) kazandığını söyledi.

    Amerika Birleşik Devletleri'nin en zengin erkeklerine hizmet verdiği ifade edilen 35 yaşındaki Mia Lee, özel randevularının 1300 ile 7 bin dolar arasında değiştiğini belirtti. Businnes Insider ve New York Post'un haberlerine göre, Wall Street jet sosyetesinin önemli isimleri Lee'nin profesyonel kız arkadaşlık hizmetinden yararlanıyor. Ancak zengin isimlerin Lee ile seyahet etme bedeli de bir hayli pahalı. Lee ile seyahat etmek isteyenler uçuş, konaklama ve kara ulaşımını da karşılamak ödemek zorunda.

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    Yetişkinlere özel olarak hazırlanan OnlyFans hesabının yanında finansal tavsiyeler verdiği "Mia Lee ile Para Sohbetleri" adlı bir YouTube kanalı bulunan Lee aynı zamanda şu anda hizmet verdiği pek çok kişiyle bir dönem Wall Street'te birlikte çalıştı.

    Çin'den ABD'ye göçen eski muhasebeci finans bilgisinde 12 yıl boyunca Wall Street'te çalışmasının katkısı olduğunu söylerken, "Oldukça renkli bir finans kariyerim oldu. Müşterilerimin büyük bir kısmı, şimdiye kadar tanıştıkları en ilginç kadın olduğumu söylüyor.Benzersiz beceriler, ilgi alanları ve yaşam deneyimlerinin bir kombinasyonuna sahibim" dedi.

    Business Insider'a Lee, aynı zamanda karma dövüş sanatlarında da yarışıyor ve üst düzey arabalar, pahalı içkiler ve ithal purolar gibi lüks eşyalara bayılıyor. 60'dan fazla ülkeye seyahat ettiğini belirten Lee, "60'tan fazla ülkeye seyahat ettim, dört dil konuşuyorum ve rekabetçi atıcılık ve yarış gibi bir sürü 'erkek gibi' hobim var" diye konuştu.

    Lee ayrıca görünüşünü korumak için önemli miktarda para harcıyor; bildirildiğine göre vücudundaki tüm tüylerin alınması için 10.000 dolar, kirpik uzatma için her üç haftada bir 100 dolar ve sürekli duş alma ihtiyacını azaltan ter giderici bir tedavi için 3.900 dolar harcıyor.

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