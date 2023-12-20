ABD'nin en zenginlerine hizmet ediyor! O eskortun aylık kazancı dudak uçuklattı... Haftada 34 bin dolar kazanıyor

Business Insider'a Lee, aynı zamanda karma dövüş sanatlarında da yarışıyor ve üst düzey arabalar, pahalı içkiler ve ithal purolar gibi lüks eşyalara bayılıyor. 60'dan fazla ülkeye seyahat ettiğini belirten Lee, "60'tan fazla ülkeye seyahat ettim, dört dil konuşuyorum ve rekabetçi atıcılık ve yarış gibi bir sürü 'erkek gibi' hobim var" diye konuştu.