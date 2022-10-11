ABD Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? ABD Türkiye maçı hangi kanalda? Filenin Sultanları yarı final için sahada!

ABD ile Türkiye maçı için heyecan dorukta. Filenin Sultabları, FIVB Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselmeyi garantiledikten sonra ikinci tur F Grubu'ndaki 4'üncü ve son maçında karşı karşıya geldiği Sırbistan'a 3-0 yenildi. Filenin Sultanları şimdi de çeyrek finalde güçlü rakibi Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak. Peki, ABD Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? ABD Türkiye maçı hangi kanalda?