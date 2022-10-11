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ABD Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? ABD Türkiye maçı hangi kanalda? Filenin Sultanları yarı final için sahada!

11.10.2022 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Türkiye voleybol maçı için geri sayım devam ediyor. Filenin Sultanları, Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası yarı final için sahada ter dökecek. Ay-yıldızların çeyrek finaldeki rakibi Amerika Birleşik Devletleri olacak. Sporseverler heyecanla beklenen voleybol maçı öncesi internette "ABD Türkiye voleybol maçı canlı izle" gibi konu başlıklarını araştırmaya başladı. Peki, ABD Türkiye voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ABD ile Türkiye maçı için heyecan dorukta. Filenin Sultabları, FIVB Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselmeyi garantiledikten sonra ikinci tur F Grubu'ndaki 4'üncü ve son maçında karşı karşıya geldiği Sırbistan'a 3-0 yenildi. Filenin Sultanları şimdi de çeyrek finalde güçlü rakibi Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak. Peki, ABD Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? ABD Türkiye maçı hangi kanalda?

ABD TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ABD Türkiye voleybol maçı bugün (11 Ekim 2022 Salı) saat 18.30’da başlayacak.

ABD TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

ABD TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye-ABD çeyrek final maçının TRT Spor ekranından yayımlanması bekleniyor.

TÜRKİYE'NİN DÜNYA ŞAMPİYONASI KADROSU

TÜRKİYE'NİN DÜNYA ŞAMPİYONASI KADROSU
FIVB Dünya Şampiyonası'nda çeyrek final müsabakaları 8 takımın katılımıyla bugün oynanacak. İşte Türkiye'nin Dünya Şampiyonası kadrosu: Simge Aköz, Cansu Özbay, Saliha Şahin, Hande Baladın, Meliha İsmailoğlu, Elif Şahin, Meryem Boz, Eda Erdem, Ayçin Akyol, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş, Aylin Acar, İlkin Aydın, Ebrar Karakurt.
B Grubu'nun lideri olarak son 16'ya yükselen Filenin Sultanları, 2. turdaki F Grubu karşılaşmasında Almanya ile Kanada'yı yenmeyi başarırken ABD ve Sırbistan'a mağlup olmuştu. F Grubu'nu Sırbistan ve ABD'nin arkasında üçüncü sırada bitiren Filenin Sultanları, çeyrek finalde yer alma hakkı elde etmişti.
Türkiye, F Grubu'nda kozlarını paylaştığı ABD'ye 3-1 yenilmişti.

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