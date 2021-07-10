Acı Tatlı Ekşi filmi nerede ve ne zaman çekildi? Acı Tatlı Ekşi filmi oyuncuları kimdir?

Oyuncu kadrosunda ünlü oyuncuların yer aldığı Acı Tatlı Ekşi filmi 00.30'da Show TV'de seyircileriyle buluşuyor. Peki Acı Tatlı Ekşi filmi nerede ve ne zaman çekildi? Acı Tatlı Ekşi filmi oyuncuları kimdir? İşte ayrıntılar...

Acı Tatlı Ekşi filmi nerede çekildi?

Acı Tatlı Ekşi filminin çekimleri İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Mahallesi ve Urla'da gerçekleşti. Çekimlerin bir bölümü ise İstanbul'da yapıldı. Deniz ve sahil sahnelerinin çekildiği mekanlar İzmir'e ait.

ACI TATLI EKŞİ KONUSU NEDİR? Filmin başrolleri Murat ile Duygu küçüklükten beri birbirlerine aşıktır. Murat uzun zamandır Duygu ile bir araya gelmenin hayalini kurar.

Duygu'ya evlenme teklifinde bulunan Murat aldığı cevap ile neye uğradığını şaşırır. Duygu evlenmek için hazır değildir ve evlilikten önce planları vardır.

Bunun üzerine Murat ile Duygu bir anlaşma yapmaya karar verir. Anlaşmaya göre eğer ikisi de beş sene sonra bekar ise, evleneceklerdir.