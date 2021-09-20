Açıldıkça açıldı! Güzel model çırılçıplak pozlarıyla akılları baştan aldı

Çıplak pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavuran güzel model Alexis Ren, 10 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı ateşli pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Ren'in paylaşımları, beğeni yağmuruna tutuluyor.

25 yaşındaki ABD'li model Alexis Ren, henüz 15 yaşındayken verdiği havuz pozlarıyla şöhretin kapılarını araladı.

Birçok reklamda yer alan Ren, sosyal medyada verdiği cesur pozlarla geniş kitlelerce tanındı.

Girişimciliğe soyunan model, 'Ren Active' adında bir spor giyim markası oluşturdu.

Ren, 2018 yılında Sports Illustrated dergisi tarafından 'Yılın Çaylağı' seçildi.

Ateşli modellerle çalışan Maxim ve Sports Illustrated gibi dergilerde kapak kızı oldu.