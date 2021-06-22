Ada Masalı dizisinin Haziran’ı Ayça Ayşin Turan süper mini tulumuyla nefes kesti

Meryem, Zemheri ve son olarak Arıza dizisinde boy gösteren Ayça Ayşin Turan, özellikle Çağatay Ulusoy’la birlikte başrolü üstlendiği Hakan: Muhafız dizisindeki sevişme sahneleriyle hafızalara kazındı. Başarılı oyuncu şu sıralar Star Tv’nin iddialı yapımı Ada Masalı dizisinde boy gösteriyor.

Ayça Ayşin Turan süper mini tulumuyla nefes kesti

Star Tv’nin yaz dizisi Ada Masalı’nda Haziran karakterini canlandıran Ayça Ayşin Turan, siyah süper mini tulumuyla nefes kesti.

Başrollerini Alp Navruz ile paylaştığı Ada Masalı dizisiyle izleyiciyle buluşan ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Ünlü oyuncu siyah süper mini tulumuyla verdiği pozları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Ayça Ayşin Turan'ın paylaşımı, kısa süre içinde çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu.