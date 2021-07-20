Ada Masalı neden yok? Ada Masalı yeni bölüm ne zaman?

En son 13 Temmuz'da yeni bölümüyle yayınlanan Ada Masalı dizisi bu akşam Star TV'de yayınlanmayacak. Seyirciler tarafından ilgiyle takip edilen Ada Masalı dizisinin yeni bölümünün önümüzdeki hafta ekranlarda olacağı öğrenildi. Ada Masalı dizisinin başrollerini ünlü isimler Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan paylaşıyor.