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Ada Masalı neden yok? Ada Masalı yeni bölüm ne zaman?

20.07.2021 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her salı Star TV'de 20.00'da yayınlanan Ada Masalı dizisi bugün yayınlanmayacak. Bunun ardından dizinin seyircileri, başrollerinde Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan'ın yer aldığı Ada Masalı dizisinin neden yayınlanmayacağını arama motorlarından araştırmaya başladı. İşte ayrıntılar...

En son 13 Temmuz'da yeni bölümüyle yayınlanan Ada Masalı dizisi bu akşam Star TV'de yayınlanmayacak. Seyirciler tarafından ilgiyle takip edilen Ada Masalı dizisinin yeni bölümünün önümüzdeki hafta ekranlarda olacağı öğrenildi. Ada Masalı dizisinin başrollerini ünlü isimler Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan paylaşıyor.

Ada Masalı dizisi neden yok?

Bu akşam 20.00'da Ada Masalı'nın yeni bölümü değil özel bölümü yayınlanacak.
Yaz dizisi olan ve yayın hayatına yeni başlayan dizinin 6. bölümü 27 Temmuz Salı günü yayınlanacak.

ADA MASALI SON BÖLÜM ÖZETİ

ADA MASALI SON BÖLÜM ÖZETİ
Poyraz'ın iskeleye gidip "gitme!" demesi Haziranı etkiler. Haziran bu olayın altındaki sebebi anlamaya çalışır.
Poyraz'ın iskelede Haziran'a "gitme!" demesi bütün adanın dilindedir. Bu esnada Buray konser biletleri hızla biter.
Otel açılışının gösterişli olacağı belli olur. Otelin açılmasını İdil de en az Hakan kadar istemez.
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Anahtar Kelimeler:
Star TV Ada Masalı dizisi
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