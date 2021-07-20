Ada Masalı neden yok? Ada Masalı yeni bölüm ne zaman?

En son 13 Temmuz'da yeni bölümüyle yayınlanan Ada Masalı dizisi bu akşam Star TV'de yayınlanmayacak. Seyirciler tarafından ilgiyle takip edilen Ada Masalı dizisinin yeni bölümünün önümüzdeki hafta ekranlarda olacağı öğrenildi. Ada Masalı dizisinin başrollerini ünlü isimler Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan paylaşıyor.
Ada Masalı dizisi neden yok?
Bu akşam 20.00'da Ada Masalı'nın yeni bölümü değil özel bölümü yayınlanacak.
Yaz dizisi olan ve yayın hayatına yeni başlayan dizinin 6. bölümü 27 Temmuz Salı günü yayınlanacak.
ADA MASALI SON BÖLÜM ÖZETİ
Poyraz'ın iskeleye gidip "gitme!" demesi Haziranı etkiler. Haziran bu olayın altındaki sebebi anlamaya çalışır.
Poyraz'ın iskelede Haziran'a "gitme!" demesi bütün adanın dilindedir. Bu esnada Buray konser biletleri hızla biter.
Otel açılışının gösterişli olacağı belli olur. Otelin açılmasını İdil de en az Hakan kadar istemez.
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