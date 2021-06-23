Ada Masalı'nın çekildiği yere nasıl gidilir? Ada Masalı nerede çekiliyor?

Başrollerini Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'un paylaştığı 'Ada Masalı' dizisi izleyicinin beğenisini topladı. Star TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan dizinin konusu ve oyuncularından çok çekildiği yer dikkat çekti. İzleyici tarafından dizinin nerede çekildiği merak edilirken, nasıl gideceği araştırılmaya başlandı. Peki Ada Masalı'nın çekildiği yere nasıl gidilir? Ada Masalı nerede çekiliyor? İşte ayrıntılar...

Ada Masalı'nın çekildiği adaya nasıl gidilir?

Star TV'nin sevilen yaz dizisi 'Ada Masalı'nın çekildiği yer merak konusu olmaya devam ederken, nasıl gidileceği araştırılmaya başlandı.

ADA MASALI NEREDE ÇEKİLİYOR? Başrollerinde Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan'ın yer aldığı dizinin çekimleri doğal güzelliği ile izleyenleri mest eden İzmir'in Sığacık ilçesinde çekimleri gerçekleştiriliyor. Dizinin ilk bölümünde 'Kırlangıç Adası'nın tabelasının gösterilmesi kafaları karıştırsa da bir adada çekildiği izlenimi yaratmak için yapıldığı ifade edildi.

Tabelada ismi geçen Kırlangıç Adası ise, Yunanistan'a bağlı adalardan biridir. Kırlangıç adası Teselya bölgesinde yer alan bir ada, şehir ve belediye olarak kayıtlarda geçmektedir.

aynı zamanda bu ada İskados, Skopelos adalarını da bulunduğu Şeytan Adaları'nın bir parçası olarak bilinmektedir.