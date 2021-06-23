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Ada Masalı'nın çekildiği yere nasıl gidilir? Ada Masalı nerede çekiliyor?

23.06.2021 00:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV'nin iddialı yaz dizisi Ada Masalı izleyiciden tam not almayı başardı. Yayınlanan ilk bölümü ile dikkat çeken dizinin oyuncuları ve konusunun yanı sıra çekildiği yer ile de merak uyandırdı. Peki Ada Masalı'nın çekildiği yere nasıl gidilir? Ada Masalı nerede çekiliyor? Detaylar haberimizde...

Başrollerini Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'un paylaştığı 'Ada Masalı' dizisi izleyicinin beğenisini topladı. Star TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan dizinin konusu ve oyuncularından çok çekildiği yer dikkat çekti. İzleyici tarafından dizinin nerede çekildiği merak edilirken, nasıl gideceği araştırılmaya başlandı. Peki Ada Masalı'nın çekildiği yere nasıl gidilir? Ada Masalı nerede çekiliyor? İşte ayrıntılar...

Ada Masalı'nın çekildiği adaya nasıl gidilir?

Star TV'nin sevilen yaz dizisi 'Ada Masalı'nın çekildiği yer merak konusu olmaya devam ederken, nasıl gidileceği araştırılmaya başlandı.

ADA MASALI NEREDE ÇEKİLİYOR?

ADA MASALI NEREDE ÇEKİLİYOR?
Başrollerinde Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan'ın yer aldığı dizinin çekimleri doğal güzelliği ile izleyenleri mest eden İzmir'in Sığacık ilçesinde çekimleri gerçekleştiriliyor. Dizinin ilk bölümünde 'Kırlangıç Adası'nın tabelasının gösterilmesi kafaları karıştırsa da bir adada çekildiği izlenimi yaratmak için yapıldığı ifade edildi.
Tabelada ismi geçen Kırlangıç Adası ise, Yunanistan'a bağlı adalardan biridir. Kırlangıç adası Teselya bölgesinde yer alan bir ada, şehir ve belediye olarak kayıtlarda geçmektedir.
aynı zamanda bu ada İskados, Skopelos adalarını da bulunduğu Şeytan Adaları'nın bir parçası olarak bilinmektedir.
Türkiye'den bu adaya gidilmek istendiği takdirde Yunan Adalarına gidildiği şekilde deniz yolu ile gidilebilmektedir.
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Anahtar Kelimeler:
Star TV Alp Navruz Ayça Ayşin Turan Ada Masalı dizisi
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