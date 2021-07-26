Ada Masalı'nın Haziran'ı Ayça Ayşin Turan'ın estetiksiz hali ortaya çıktı! Meğer eskiden...

Ada Masalı dizisinde 'Haziran' karakterini canlandıran oyuncu Ayça Ayşin Turan, son günlerde dikkatleri üzerine çeken isimlerden biri. Güzelliğiyle de çok konuşulan Turan'ın daha önceden estetik operasyon geçirdiği ortaya çıktı. Güzel oyuncunun yüzündeki büyük değişim göze çarptı.

Ayça Ayşin Turan'ın estetiksiz hali şaşırttı!

Şimdilerde Ada Masalı isimli dizide Alp Navruz ile başrolleri paylaşan 28 yaşındaki oyuncu Ayça Ayşin Turan, son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olarak biliniyor.

Güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Ayça Ayşin Turan, oyunculuk performansı kadar özel yaşamıyla da gündeme geliyor.

Geçirdiği değişim gündem oldu Sevilen oyuncunun eski hali ve geçirdiği değişim takipçilerini şaşkınlığa uğrattı.

Dizideki güzelliği ile de baş döndüren başarılı oyuncunun daha öncesinde estetik operasyonu geçirdiği ortaya çıktı.