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Ada Masalı'nın Haziran'ı Ayça Ayşin Turan'ın estetiksiz hali ortaya çıktı! Meğer eskiden...

26.07.2021 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şimdilerde STAR TV'de yayınlanan Ada Masalı dizisinde Alp Navruz'la beraber başrolde yer alan oyuncu Ayça Ayşin Turan, son günlerin en çok konuşulan isimlerinin başında geliyor. Başarılı oyuncu, oyunculuk performansı haricinde güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Ancak Turan'ın daha öncesinde estetik operasyon geçirdiği ve büyük bir değişim yaşadığı ortaya çıktı. Güzel oyuncu eski haliyle sevenlerini şaşırttı. İşte Ada Masalı'nın Haziran'ı Ayça Ayşin Turan'ın estetiksiz hali...

Ada Masalı dizisinde 'Haziran' karakterini canlandıran oyuncu Ayça Ayşin Turan, son günlerde dikkatleri üzerine çeken isimlerden biri. Güzelliğiyle de çok konuşulan Turan'ın daha önceden estetik operasyon geçirdiği ortaya çıktı. Güzel oyuncunun yüzündeki büyük değişim göze çarptı.

Ayça Ayşin Turan'ın estetiksiz hali şaşırttı!

Şimdilerde Ada Masalı isimli dizide Alp Navruz ile başrolleri paylaşan 28 yaşındaki oyuncu Ayça Ayşin Turan, son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olarak biliniyor.
Güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Ayça Ayşin Turan, oyunculuk performansı kadar özel yaşamıyla da gündeme geliyor.

Geçirdiği değişim gündem oldu

Geçirdiği değişim gündem oldu
Sevilen oyuncunun eski hali ve geçirdiği değişim takipçilerini şaşkınlığa uğrattı.
Dizideki güzelliği ile de baş döndüren başarılı oyuncunun daha öncesinde estetik operasyonu geçirdiği ortaya çıktı.
İşte Ayça Ayşin Turan'ın estetik öncesindeki hali...
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Anahtar Kelimeler:
Ayça Ayşin Turan Ada Masalı dizisi
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