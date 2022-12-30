Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak "Fenerbahçe'ye çok iyi bir adam verdim" diyerek duyurmuştu! Samet Akaydın'ın bonservisi ve imza tarihi belli oldu

MURAT SANCAK DUYURDU

Murat Sancak Haber Global'e yaptığı açıklamada, Samet Akaydın transferine dair, "Başkan Ali Koç'a söz verdim" ifadelerini kullanırken, "Samet Akaydın'a Fenerbahçe'nin verdiğinin daha üstünü verdiler ama ben bir söz verdim. Çok iyi bir adam verdim Fenerbahçe'ye. Bayağı iyi bir adam. Fenerbahçe'ye ilaç gibi bir transfer olacak." diyerek bu transferi resmen açıklamıştı.