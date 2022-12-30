Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak "Fenerbahçe'ye çok iyi bir adam verdim" diyerek duyurmuştu! Samet Akaydın'ın bonservisi ve imza tarihi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 16. hafta maçları ile sürdü. 16. hafta mücadelesinde Hatayspor'u 4-0 gibi net bir skorla mağlup eden Fenerbahçe, bu sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isterken, transferde de elini sıkı tutmak istiyor.
TFF tarafından yapılan açıklamada, Süper Lig'de ara transfer ve tescil döneminin 12 Ocak 2023 tarihinde başlayıp, 8 Şubat 2023 tarihinde sona ereceği duyurulurken, transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala Sarı-Lacivertliler, birçok isimle temaslarını sıklaştırmış durumda.
İsmi son günlerde Fenerbahçe başta olmak üzere birçok kulüp ile anılan ve transferin adeta paylaşılamayan ismi haline gelen Adana Demirspor'un 28 yaşındaki savunmacısı Samet Akaydın için yeni gelişmeler yaşanırken, Adana ekibinde Başkan Murat Sancak'tan konuyla alakalı flaş bir açıklama gelmişti.
Murat Sancak Haber Global'e yaptığı açıklamada, Samet Akaydın transferine dair, "Başkan Ali Koç'a söz verdim" ifadelerini kullanırken, "Samet Akaydın'a Fenerbahçe'nin verdiğinin daha üstünü verdiler ama ben bir söz verdim. Çok iyi bir adam verdim Fenerbahçe'ye. Bayağı iyi bir adam. Fenerbahçe'ye ilaç gibi bir transfer olacak." diyerek bu transferi resmen açıklamıştı.
Tüm bunlar yaşanırken, resmi adımların ne zaman atılacağı ve Sarı-Lacivertliler'in bu transfer için ne kadar ödeyeceği merak konusu olmuştu. Sabah gazetesinin haberine göre; İki takım arasında anlaşma sağlandığı ifade edilirken Fenerbahçe'nin 4 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.
Sarı-lacivertlilerin bu tutarı 4 taksit halinde ödeyeceği ve her yıl 1'er milyon Euro ödeme yapacağı aktarıldı. Samet Akaydin'la 3.5 yıllık sözleşme imzalanacağı ve 28 yaşındaki oyuncunun yarım sezon için 8, kontrattaki diğer yıllar içinse 16 milyon TL kazanacağı ifade edildi.