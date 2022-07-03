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Adana Demirspor yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

03.07.2022 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Bolu Dağı'ndaki Koru Otel'de iki gün önce kampa giren Adana ekibi, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman yaptı.

Isınma hareketleriyle antrenmana başlayan futbolcular, teknik ve taktik ağırlıklı çalıştı.

Adana Demirspor yeni sezon hazırlıklarını akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Adana Demirspor yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Adana Demirspor yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Adana Demirspor yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Adana Demirspor yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Adana Demirspor yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Adana Demirspor yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Adana Demirspor yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Adana Demirspor yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Adana Demirspor yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Adana Demirspor yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Adana Demirspor yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Adana Demirspor yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

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