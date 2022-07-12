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Adana'da düğünde çıkan kavga hastanenin acil servisinde devam etti

12.07.2022 20:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

5 kişinin yaralandığı kavgaya karışanların yakınlarının hastanede karşılaşınca kavgaya devam etmesi nedeniyle acil serviste görev yapan sağlık çalışanları kendilerini odaya kilitledi - Polis, kavgaya karışan bazı şüphelileri gözaltına aldı

Adana'da bir düğünde iki aile arasında çıkan kavgada yaralanan 5 kişiden 4'ünün götürüldüğü hastanenin acil servisinde karşılaşan grupların yeniden kavga etmesi üzerine sağlık çalışanları kendilerini odaya kilitledi.

Merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda, iki aile arasında kavga çıktı.

Kavgada biri tabancayla, 4'ü bıçakla olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Yaralılardan 4'ü, yakınları tarafından Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine, diğeri de Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

ÇÜ Balcalı Hastanesi acil servisinde bazı yaralıların yakınları karşı tarafla karşılaşınca yeniden kavga çıktı. Bu sırada, acil serviste görevli sağlık çalışanları, korunmak amacıyla kendilerini bir odaya kilitleyerek durumu polise bildirdi.

Yaralı yakınları, bunun üzerine tedavinin geciktiği iddiasıyla doktorlara da tepki gösterdi.

İhbar üzerine hastanenin acil servisine çok sayıda asayiş ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi.

Acil serviste ve hastanede güvenlik önlemi alan ekipler, kavgaya karışan bazı şüphelileri gözaltına aldı. Kavgaya karışanların gözaltına alınmasıyla acil servisteki işleyiş normale döndü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Adana'da düğünde çıkan kavga hastanenin acil servisinde devam etti

- 5 kişinin yaralandığı kavgaya karışanların yakınlarının hastanede karşılaşınca kavgaya devam etmesi nedeniyle acil serviste görev yapan sağlık çalışanları kendilerini odaya kilitledi - Polis, kavgaya karışan bazı şüphelileri gözaltına aldı

Adana'da düğünde çıkan kavga hastanenin acil servisinde devam etti

Adana'da düğünde çıkan kavga hastanenin acil servisinde devam etti

Adana'da düğünde çıkan kavga hastanenin acil servisinde devam etti

Adana'da düğünde çıkan kavga hastanenin acil servisinde devam etti

Adana'da düğünde çıkan kavga hastanenin acil servisinde devam etti

Adana'da düğünde çıkan kavga hastanenin acil servisinde devam etti

Adana'da düğünde çıkan kavga hastanenin acil servisinde devam etti

Adana'da düğünde çıkan kavga hastanenin acil servisinde devam etti

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Seyhan
Burçin Küçük Eczanesi
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