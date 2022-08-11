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Adana'da klima montajı yapan işçi 5. kattan düşerek yaralandı

11.08.2022 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da klima montajı yapan işçi 5. kattan düşerek yaralandı

Adana'da binanın dış cephesine klima montajı yaparken dengesini kaybedip 5. kattan düşen işçi yaralandı.

Merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi'ndeki bir iş yerine giden Oğuz Aşçılar, klima dış ünitesi montajı için binanın dış cephesindeki boşluğa geçti.

Montaj için bir sandalyenin üstüne çıkan Aşçılar, dengesini kaybederek 5. kattan zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, yaralı Aşçılar'ı Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı.

Adana'da klima montajı yapan işçi 5. kattan düşerek yaralandı

Adana'da klima montajı yapan işçi 5. kattan düşerek yaralandı

Adana'da klima montajı yapan işçi 5. kattan düşerek yaralandı

Adana'da klima montajı yapan işçi 5. kattan düşerek yaralandı

Adana'da klima montajı yapan işçi 5. kattan düşerek yaralandı

Adana'da klima montajı yapan işçi 5. kattan düşerek yaralandı

Adana'da klima montajı yapan işçi 5. kattan düşerek yaralandı

Adana'da klima montajı yapan işçi 5. kattan düşerek yaralandı

Adana'da klima montajı yapan işçi 5. kattan düşerek yaralandı

Adana'da klima montajı yapan işçi 5. kattan düşerek yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
İşçi Adana klima

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Adana Nöbetçi Eczaneler11 Ağustos Perşembe

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Seyhan
Kınalı Eczanesi
Seyhan
Biricik Eczanesi
Seyhan
Fevzipaşa Eczanesi
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