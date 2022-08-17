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Adana'da yatalak kadının evde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan oğlu tutuklandı

17.08.2022 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da yatalak kadının evde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan oğlu tutuklandı

Adana'da, 80 yaşındaki yatalak kadının evinde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan oğlu tutuklandı.

Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi'nde yaşayan N.G'nin 13 Ağustos'ta ölü bulunduğu evde intihara kalkışan oğlu Ş.G'nin (58), Seyhan Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlandı.

Yatalak annesini öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunduğu iddia edilen Ş.G, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

N.G'yi evine gelen komşusunun kapının açılmaması üzerine yardım istediği polis ve sağlık ekipleri, ikamete girdiklerinde kadını ölü halde bulmuş, bileklerinin kesik olduğu görülen oğlu da hastaneye kaldırılmıştı.

Adana'da yatalak kadının evde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan oğlu tutuklandı

Adana'da yatalak kadının evde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan oğlu tutuklandı

Adana'da yatalak kadın ölü, oğlu ise bilekleri kesilmiş halde bulundu

Adana'da yatalak kadın ölü, oğlu ise bilekleri kesilmiş halde bulundu

Adana'da yatalak kadın ölü, oğlu ise bilekleri kesilmiş halde bulundu

Adana'da yatalak kadın ölü, oğlu ise bilekleri kesilmiş halde bulundu

Adana'da yatalak kadın ölü, oğlu ise bilekleri kesilmiş halde bulundu

Adana'da yatalak kadın ölü, oğlu ise bilekleri kesilmiş halde bulundu

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cinayet İntihar polis Adana Seyhan soruşturma oğlu

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