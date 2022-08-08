Adeta saklı cennet! Erzincan’daki Karacalar Şelalesi doğa tutkunlarının keşfini bekliyor

Köy sakinlerinden Rıza Akpolat,bölgenin ender doğal güzellikler arasında yer aldığını söyledi.Şelalenin yazın kavurucu sıcaklarda bölgeye serinlik verdiğini anlatan Akpolat, “Köyümüz tarihi bir köy. Özellikle doğasever vatandaşlarımız ilkbaharda buraya gelip bu güzelliği fotoğraflıyor. Hollanda'dan gelen ziyaretçilerimiz de var. Hollanda'dan gelen misafirimiz buranın fotoğraflarını çekerek yurt dışında tanıtım çalışması yaptı. Yazın kavurucu sıcaklarda bulunduğunuz yerde suyun buharı sizi serinletiyor. Şelalemiz bahar aylarında daha canlı akıyor." dedi.