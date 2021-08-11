Adıyaman'da öğrenciler Manavgat'taki çocuklara oyuncak ve mektup gönderdi

Adıyaman'da öğrenciler, biriktirdikleri paralarla aldıkları oyuncakları, orman yangınlarından etkilenen Antalya'nın Manavgat ilçesindeki çocuklara gönderdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kız İmam Hatip Lisesi Proje Ortaokulu öğrencileri, "Kardeşime oynasın diye oyuncak, duygularımı öğrensin diye mektup" kampanyası başlattı.

Kampanya kapsamında biriktirdikleri paralarla oyuncak alan öğrenciler, orman yangınından etkilenen çocuklara duygularını anlatan mektup da yazdı.

Öğrenciler, oyuncakları ve mektupları okul yönetimine teslim etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, öğrencileri ziyaret ederek yaptıkları kampanyadan dolayı tebrik etti.

Çocukların sıkıntılarını en iyi çocukların anlayabileceğini belirten Gönen, ülkenin değişik yerlerinde çıkan yangınlardan dolayı çocukların hem maddi hem de psikolojik olarak mağdur olduğunu ifade etti.

Öğrencilerin yaptığı kampanyanın Manavgat'taki çocuklarla gönül köprüsü olacağını dile getiren Gönen, "Ülkemiz acılarını da sevinçleri gibi hep beraber yaşamaya alışmış bir millet. Bu acıların paylaşımı birliğimizin ve bütünlüğümüzün sımsıkı pekiştirmesi için de büyük bir zenginliğimiz oluyor. Ülkemiz büyük ve güçlü bir ülke olarak bütün yaraları sarabilecek bir ülkedir, en kısa sürede birlikte hep birlikte bu acıyı da atlatacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Okunan şiirlerden ve yapılan konuşmaların ardından kampanyada toplanan oyuncaklar ve mektuplar yangın bölgelerine gönderildi.