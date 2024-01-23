Afrika Kupası karıştı! Beşiktaş ve Galatasaray'ın yıldızları birbirine girdi, kavga tünelde bile sürdü

Fildişi Sahilleri'nde düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan sürüyor. Son olarak Galatasaray'dan Hakim Ziyech'in formasını giydiği Fas ile Beşiktaş forması giyen Arthur Masuaku ile bir başka Galatasaraylı Cedric Bakambu'nun formasını giydiği Demokratik Kongo karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 sona ererken puanlar paylaşıldı.

Maçın ardından yaşanan kavga ise mücadelenin önüne geçti.

