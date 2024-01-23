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  4. Afrika Kupası karıştı! Beşiktaş ve Galatasaray'ın yıldızları birbirine girdi, kavga tünelde bile sürdü

Afrika Kupası karıştı! Beşiktaş ve Galatasaray'ın yıldızları birbirine girdi, kavga tünelde bile sürdü

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
23.01.2024 17:41 | Son Güncelleme:
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Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan sürüyor. Fas ile Kongo'nun karşı karşıya geldiği mücadelenin son bölümlerine yaşananlar turnuvaya damga vurdu. Mbemba Fas'ın hocası ile tartışırken yaşanan bu olay futbolculara da sıçradı. İşte detaylar...

Fildişi Sahilleri'nde düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan sürüyor. Son olarak Galatasaray'dan Hakim Ziyech'in formasını giydiği Fas ile Beşiktaş forması giyen Arthur Masuaku ile bir başka Galatasaraylı Cedric Bakambu'nun formasını giydiği Demokratik Kongo karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 sona ererken puanlar paylaşıldı.

Maçın ardından yaşanan kavga ise mücadelenin önüne geçti.

Canlı Skor

OYUNCULAR BİRBİRİNE GİRDİ

OYUNCULAR BİRBİRİNE GİRDİ

Kongo'nun savunmacılarından Mbemba maçın son bölümlerinde Fas'ın hocası Walid Regragui ile tartışma yaşadı. Bu tartışmanın ardından iki takım oyuncuları arasında bir kavga başladı.

KAVGA TÜNELDE SÜRDÜ

KAVGA TÜNELDE SÜRDÜ

İki takım soyunma odasına doğru giderken, tünelde de kavga etti. Fas'tan En Nesyri, Mbemba'ya doğru koştu, ancak kaleci Bounou takım arkadaşını formasından tutarak gitmesine izin vermedi.

SÜPER LİG'İN YILDIZLARI DA ORADAYDI

SÜPER LİG'İN YILDIZLARI DA ORADAYDI

Kavga esnasında, Hakim Ziyech, Cedric Bakambu ve Arthur Masuaku da sahanın içindeydi.

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