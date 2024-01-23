Afrika Kupası karıştı! Beşiktaş ve Galatasaray'ın yıldızları birbirine girdi, kavga tünelde bile sürdü

Fildişi Sahilleri'nde düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan sürüyor. Son olarak Galatasaray'dan Hakim Ziyech'in formasını giydiği Fas ile Beşiktaş forması giyen Arthur Masuaku ile bir başka Galatasaraylı Cedric Bakambu'nun formasını giydiği Demokratik Kongo karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 sona ererken puanlar paylaşıldı.
Maçın ardından yaşanan kavga ise mücadelenin önüne geçti.
Kongo'nun savunmacılarından Mbemba maçın son bölümlerinde Fas'ın hocası Walid Regragui ile tartışma yaşadı. Bu tartışmanın ardından iki takım oyuncuları arasında bir kavga başladı.
İki takım soyunma odasına doğru giderken, tünelde de kavga etti. Fas'tan En Nesyri, Mbemba'ya doğru koştu, ancak kaleci Bounou takım arkadaşını formasından tutarak gitmesine izin vermedi.
Kavga esnasında, Hakim Ziyech, Cedric Bakambu ve Arthur Masuaku da sahanın içindeydi.