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Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

25.07.2022 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

C.B, (50) idaresindeki 06 KB 357 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-İzmir kara yolunda F.C. (38) yönetimindeki 03 ADL 210 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile S.B, (49), M.K.B. (16) ile A.K.B. (16) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

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trafik kazası polis Afyonkarahisar

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