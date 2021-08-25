Ağır Romantik filmi nerede ve ne zaman çekildi? Ağır Romantik filminin oyuncuları kimler?

Yerli film olan Ağır Romantik filmi aşk ve komedi türündeki bir filmdir. Filmin yönetmeni ve senaristi Deniz Denizciler’dir. Tuvana Türkay, Onur Tuna ve Sermiyan Midyat, Ağır Romantik filminin oyuncularındandır. Söz konusu filmde el bebek gül bebek büyütülen, üniversiteyi yeni bitirmiş ve hayatının aşkını arayan Aslı’nın hikayesi işleniyor. İşte merak edilenler…

AĞIR ROMANTİK NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Ağır Romantik filminin çekimleri İstanbul’un çeşitli yerlerinde gerçekleşti. Filmin çoğunluğu Beşiktaş, Şişli, Sarıyer ve Nişantaşı’nda yapıldı.

AĞIR ROMANTİK FİLMİ KONUSU Üniversiteyi yeni bitirmiş Aslı duygusal, naif ve entelektüel bir kadındır. Aslı’nın babası Nejat bey üniversitede arkeoloji profesörü, annesi Nermin hanım ise doktordur.

Ailenin tek kızı olan Aslı’nın büyüyene kadar her istediği yapılmış. Ancak ilişki konusunda pek şanslı olmayan Aslı, yıllardır aradığı beyaz atlı prensini bir türlü bulamaz.

Aslı’nın sevgilisi de Aslı kadar duygusal ve naif olmalıdır.