Agnes Denes'in "Yaşayan Piramit"i Sakıp Sabancı Müzesi’nde sanatseverlerle buluşacak

İSTANBUL (AA) - ABD'de yaşayan 91 yaşındaki Macar sanatçı Agnes Denes'in "Yaşayan Piramit" adlı eseri yarın Sakıp Sabancı Müzesi’nde sanatseverlerle buluşacak.

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesinin bahçesindeki basın toplantısında Müze Müdürü Nazan Ölçer, Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi’nde 2007’deki Habersiz Buluşma sergisiyle başlayan ve iki yılda bir gerçekleşen çağdaş sanat sergilerinin bu seneki odağının, ekolojik sanatın öncü isimlerinden Agnes Denes olduğunu belirterek, "Son iki senedir bütün dünyayı etkisi altına alan pandemi, gün geçtikçe artan çevresel kaygılarımızı katlayarak yeryüzüyle olan ilişkimizi sorgulamamıza sebep oldu. Yeşil müze sertifikasına sahip bir müze olarak sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bu nedenle bu seneki bienal sergimizin sanatçısını, 1960'tan beri, tabiatın yıkımıyla ilgili sayısız eser vermiş olan, bu kaygıları bazen büyük gösterilere dönüştürerek insanları adeta sarsan, bilince çağıran bir sanatçıyla yapıyoruz." dedi.

Ölçer, eserin ziyarete açık olduğu aylarda, içindeki bitkilerle insanları uyaracağını dile getirerek, eserin zaman içinde solan ve yeniden ortaya çıkan bitkilerle tabiatın döngüsünü yansıtacağını kaydetti.

Sanatçının 1969'da yazdığı manifestoya da değinen Ölçer, Denes'in çok geç keşfedilmiş olduğunu dile getirdi. Ölçer, "New York’ta yaşayan, Macar asıllı bir Amerikalı sanatçı olarak ekolojiye odaklanan kavramsal eserleriyle tanınmaktadır. Sanatsal pratiğinin 1960’lardaki erken dönemlerinden itibaren dünyanın dört bir yanındaki müze ve galerilerde yüzlerce sergiye katılmıştır. Büyük ölçekli çevresel projelerinin yanı sıra, Denes’in çizimleri, resimleri ve üç boyutlu eserleri dünyanın birçok büyük kurumunun koleksiyonlarında yer alıyor. ‘Yaşayan Piramit,’ Türkiye’de sergilenen ilk eseri olacak" ifadesini kullandı.

- "Serginin amacı, toplumsal bilinci sürdürülebilir kılmak"

Serginin ana sponsorluğunu üstlenen Sabancı Holding İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Hakan Timur, Denes'e ve etkinliğe katkı sağlayanlara teşekkür ederek, "Serginin amacını söylemek gerekirse çevreye faydalı olacak toplumsal bilinci sürdürülebilir kılmak ve bu konuda farkındalık yaratmak diyebiliriz. Dünya genelinde son dönemde sürdürülebilirlik kavramının, kurumlar nezdinde gittikçe daha fazla önemsenmesi, daha öncelikli hale gelmesi sürdürülebilirliğin gelişimi açısından umut verici bir durum. Sabancı Holding olarak sürdürülebilirlik konusunu en üst seviyede sahipleniyoruz. Bu konudaki öncü ve lider konumumuzu biliyoruz ve bu anlamda da çok önemli çalışmalar yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Timur, "Sürdürülebilir bir yaşam için öncü girişimlerle Türkiye ile dünyayı birleştiririz." şeklindeki Topluluk Üst Vaadi'ne de işaret ederek, şöyle devam etti:

"Doğayı koruyan sürdürülebilir bir büyüme modeli ile etki alanımızın gücünün de farkındalığıyla üstlendiğimiz her meselede üzerimize düşeni yapmak için çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Sanat konusundaki inisiyatiflerimiz de bunların arasında önemli bir yer tutuyor. Sanat bizleri bir araya getiriyor ve kolektif bir bilinç oluşturuyor. Bu kapsamda da Yaşayan Piramit sergisini destekleyerek çevreye faydalı olacak toplumsal bilinci sürdürülebilir kılmayı amaçlıyoruz" dedi.

- "Karbon yoğunluğunu azaltmayı hedefliyoruz"

Serginin iletişim sponsorluğunu üstlenen Çimsa'nın CEO'su Umut Zenar da sürdürülebilirlik konusunun önemine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilirliği, çevremize ve toplumumuza olan sorumluluğumuzun bilinciyle ana stratejimizin bir parçası ve bir iş yapma biçimi olarak ele alıyoruz. Çimsa olarak, sürdürülebilir bir gelecek için kritik öneme sahip olan iklim değişikliğiyle mücadele konusunda çözümler geliştirmeye çalışıyoruz. Bu yönde yapılan çalışmaları da destekliyoruz. Yaşayan Piramit Projesi bu nedenle desteklediğimiz bir süreç oldu. Bünyemizde gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yapacağımız yatırımlarla karbon yoğunluğunu azaltmayı hedefliyoruz."

Sanatçının kaleme aldığı manifesto, yazar Buket Uzuner tarafından toplantının sonunda okundu.

Yaşayan önemli ekofeminist sanatçılardan Denes’in mekana özgü eseri, 29 Ocak 2023'e kadar ziyaret edilebilecek.