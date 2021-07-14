MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ahmet Kural neden hapis cezası aldı? Ahmet Kural hapse girecek mi?

Ahmet Kural neden hapis cezası aldı? Ahmet Kural hapse girecek mi?

14.07.2021 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ahmet Kural, Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği nedeniyle hapis cezası almış ardından bu ceza bozulmuştu. Kural'ın tekrardan aynı cezaya çarptırıldığı öğrenildi. Söz konusu haberin duyulmasının ardından Sıla Gençoğlu konuya ilişkin açıklama yaptı. İşte ayrıntılar...

Ahmet Kural, Sıla Gençoğlu'na uyguladığı şiddet yüzünden hapis cezasına çarptırılmış ancak sonrasında karar bozulmuştu. Oyuncu Ahmet Kural'ın tekrardan aynı cezaya çarptırıldığı öğrenildi.

Ahmet Kural hapis yatacak mı?

Ahmet Kural, Sıla Gençoğlu'na uyguladığı şiddet nedeniyle üç suçtan toplamda 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak söz konusu kararın İstinaf Mahkemesi'nce bozulduğu duyurulmuştu.
Ahmet Kural'ın tekrardan aynı cezaya çarptırılmasına ilişkin açıklama yapan ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu bu durumdan çok mutlu olduğunu, Türk adaletine güvendiğini ve kendisi ile aynı durumda olan kadınlar için ümit verici olduğunu bildirdi.

NE OLMUŞTU?

NE OLMUŞTU?
Ahmet Kural, Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği gerekçesiyle yeniden yargılandı. Bu sürece tanık olan Ahmet Kural'ın komşusu tekrar dinlendi. Kural'ın komşusu seslerin 15-20 dakika boyunca sürdüğünü ifade etti ve Kural'ın, 'Seni öldürürüm! Dayak istiyorsun sen' diye bağırdığını söyledi.
Bu iddiaların ardından Ahmet Kural'ın avukatı, tanık ile Kural'ın evlerinin arasında 12 metre olduğunu ifade ederek iddiaları reddetmişti.

SILA GENÇOĞLU KİMDİR?

SILA GENÇOĞLU KİMDİR?
17 Haziran 1980 Acıpayam doğumlu Sıla Gençoğlu 41 yaşındadır. Türk şarkıcı, söz yazarı ve besteci olan Sıla Gençoğlu sahne eğitimi almaya lise yıllarındayken başlamıştır. Sıla Gençoğlu'nun; İmza, Sıla, Konuşmadığımız Şeyler Var, Joker, Vaveyla, Yeni Ay, Mürekkep, Acı, Meşk adında albümleri vardır. Sıla Gençoğlu, ünlü oyuncu İlker Kaleli ile sevgilidir.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Kural Sıla Gençoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İki belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

İki belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Deniz Baykal sessizliğini bozdu! Giydiği tişört dikkat çekti

Deniz Baykal sessizliğini bozdu! Giydiği tişört dikkat çekti

İşçi ve işverenler dikkat! Asgari ücret desteği kapıda

İşçi ve işverenler dikkat! Asgari ücret desteği kapıda

Paylaşım başına elde ettiği kazanç dudak uçuklattı! Kardeşine rakip oldu

Paylaşım başına elde ettiği kazanç dudak uçuklattı! Kardeşine rakip oldu

Merkez Bankası temmuz ayı faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası temmuz ayı faiz kararını açıkladı!

Sadakatsiz'in Derin'i eteğiyle göğüslerini kapatarak poz verdi

Sadakatsiz'in Derin'i eteğiyle göğüslerini kapatarak poz verdi

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Canlı yayında öyle bir şey yaptılar ki izleyiciler neye uğradığını şaşırdı!

Canlı yayında öyle bir şey yaptılar ki izleyiciler neye uğradığını şaşırdı!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İç çamaşırı detaylı kıyafete Erol Köse'den olay yorum

İç çamaşırı detaylı kıyafete Erol Köse'den olay yorum

Eşini annesi zannettiler!

Eşini annesi zannettiler!

Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım'ın aşkı belgelendi

Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım'ın aşkı belgelendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.