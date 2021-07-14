Ahmet Kural neden hapis cezası aldı? Ahmet Kural hapse girecek mi?

Ahmet Kural, Sıla Gençoğlu'na uyguladığı şiddet yüzünden hapis cezasına çarptırılmış ancak sonrasında karar bozulmuştu. Oyuncu Ahmet Kural'ın tekrardan aynı cezaya çarptırıldığı öğrenildi.

Ahmet Kural hapis yatacak mı?

Ahmet Kural, Sıla Gençoğlu'na uyguladığı şiddet nedeniyle üç suçtan toplamda 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak söz konusu kararın İstinaf Mahkemesi'nce bozulduğu duyurulmuştu.

Ahmet Kural'ın tekrardan aynı cezaya çarptırılmasına ilişkin açıklama yapan ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu bu durumdan çok mutlu olduğunu, Türk adaletine güvendiğini ve kendisi ile aynı durumda olan kadınlar için ümit verici olduğunu bildirdi.

NE OLMUŞTU? Ahmet Kural, Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği gerekçesiyle yeniden yargılandı. Bu sürece tanık olan Ahmet Kural'ın komşusu tekrar dinlendi. Kural'ın komşusu seslerin 15-20 dakika boyunca sürdüğünü ifade etti ve Kural'ın, 'Seni öldürürüm! Dayak istiyorsun sen' diye bağırdığını söyledi.

Bu iddiaların ardından Ahmet Kural'ın avukatı, tanık ile Kural'ın evlerinin arasında 12 metre olduğunu ifade ederek iddiaları reddetmişti.