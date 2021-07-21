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Ajda Pekkan'ın gerçek yaşı kaç? Ünlü isimden flaş iddia! Ajda Pekkan gerçekte kaç yaşında?

21.07.2021 02:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pop müziğin usta isimlerinden yılların eskitemediği sanatçı Ajda Pekkan’ın gerçek yaşı vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıp merak ediliyor. Yaşına rağmen genç ve fit görüntüsüyle dikkatleri üzerine çeken Ajda Pekkan'ın gerçek yaşıyla ilgili Onur Akay'dan şaşırtıcı bir açıklama geldi. Akay, Pekkan'ın gerçek yaşıyla ilgili bir iddiada bulundu. Peki Ajda Pekkan'ın gerçek yaşı kaç? Ajda Pekkan gerçekte kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

Pop müziğin usta ismi Ajda Pekkan’ın gerçek yaşı vatandaşlar tarafından merak edilen konulardan biri. Genç ve fit görüntüsüyle takdir edilen başarılı sanatçı Ajda Pekkan ile ilgili Onur Akay'dan şaşırtıcı bir bilgi geldi. Peki Ajda Pekkan gerçekte kaç yaşında?

Ajda Pekkan'ın gerçek yaşı kaç?

Türk pop müziğine sayısız katkıda bulunan usta sanatçı Ajda Pekkan’ın gerçek yaşı vatandaşlar tarafından çok kez merak konusu olmuştu.

Şaşırtıcı bilgiyi açıkladı!

Şaşırtıcı bilgiyi açıkladı!
Yaşına rağmen güzelliği ve fitliği ile dikkat çeken ünlü sanatçının doğum yılı internet ortamında ve pek çok kaynakta 1946 olarak geçmekte. 75 yaşında olduğu bilinen sanatçı ile ilgili Onur Akay'dan şaşırtan bir bilgi geldi.

"Doğum yılı 1939"

"Doğum yılı 1939"
Akay, köşesinde yazdığı yazıda Pekkan'ın gerçek doğum yılının 1946 değil 1939 olduğunu iddia etti. Daha önce Atilla Özdemiroğlu'nun yaptığı yaş açıklaması ile ilgili Akay "Ben Özdemiroğlu'nun bu açıklamasını 3 ayrı kaynaktan araştırdım. Benim de tanıdığım Ajda'nın bir doktoru bana, Ajda Pekkan'ın nüfus cüzdanını gördüğünü ve Ajda'nın 1939 doğumlu olduğunu söylemişti."

"Nüfus cüzdanını gördüm"

"Nüfus cüzdanını gördüm"
"Yine ulaştığım Ajda'nın bir okul arkadaşı da 1939 doğumlu olduğunu söylemişti. Gazino dönemlerinde sahneye çıkan sanatçılar, zorunlu olarak mutlaka nüfus cüzdanları ile valiliğe gidip, sahneye çıkabilmek için izin belgesi alırlarmış ve gazinolar, kadrolarında çıkan sanatçıların izin belgesi dosyalarını oluştururmuş. Ben, tesadüfen o yıllarda oluşturulmuş bazı izin belgesi dosyalarına da ulaştım ve Ajda Hanım'la birlikte birçok sanatçının nüfus cüzdanı bilgilerini, bu sefer kendi gözlerimle gördüm." ifadelerini kullandı.

"Ajda 82 yaşında!"

"Ajda 82 yaşında!"
Pekkan'ın 82 yaşında olduğunu iddia eden Akay "Ajda, bilindiği gibi 12 Şubat 1946 doğumlu yani 75 yaşında değil. Ajda Pekkan, 12 Şubat 1939 doğumlu yani tam 82 yaşındadır.'' şeklinde konuştu.
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Anahtar Kelimeler:
Ajda Pekkan
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