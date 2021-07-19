Ajda Pekkan'ın içtiği ölümsüzlük iksiri nedir? Ölümsüzlük iksiri var mı?

Pandemi sonrası ilk konserini veren ve hafta sonu Belarus'un başkenti Minsk'te sahneye çıkan Pekkan başarılı performansı ve güzelliğiyle kendine hayran bıraktı. Konser sonrası sosyal medyada Pekkan ile ilgili ilginç iddialar da gündeme taşındı. Ajda Pekkan'ın ölümsüzlük iksiri adı verilen özel bir formül tükettiği iddia edildi. Peki Ajda Pekkan'ın içtiği ölümsüzlük iksiri nedir?

Ajda Pekkan'ın içtiği ölümsüzlük iksiri nedir?

75 yaşındaki başarılı sanatçı Ajda Pekkan hafta sonu Belarus'un başkenti Minsk'te sahne aldı. Pandeminin ardından yurt dışında ilk kez konser gerçekleştiren sanatçı, güçlü sesi ve güzelliğiyle büyük beğeni aldı.

Pekkan, başarılı performansı ile sahne alırken, sanatçı hakkında sosyal medyada ilginç iddialar ortaya atıldı.

İddialara göre Ajda Pekkan'ın genç görüntüsünün sırrı Tayland'da yapılan ve şişesi yaklaşık 220 bin TL'den satılan ölümsüzlük iksiri isminde bir formülden geliyor.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan ve kostümü ile dikkat çeken sanatçının aldığı iksirin 50 mililitrelik şişelerde satıldığı ve Ajda Pekkan'ın bu formülü senede ortalama 2 defa tükettiği sosyal medyada konuşuldu.