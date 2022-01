Akdamar Adası kar yağışıyla beyaza büründü

MESUT VAROL/ÖZKAN BİLGİN - Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Akdamar Adası ve üzerindeki kilise, bembeyaz kar örtüsüyle ziyaretçilerin uğrak mekanlarından biri oldu.

İlkbaharda çiçek açan badem ağaçları, yazın gökyüzü ve Van Gölü'nün maviliğiyle bütünleşen manzarasıyla ziyaretçilerini cezbeden Gevaş ilçesindeki Akdamar Adası, kışın da adeta "beyaz gelinliği"ni giyerek görsel şölen sunuyor.

Gevaş ve Edremit ilçelerindeki iskelelere gelen yerli ve yabancı turistler, buradan teknelerle yaklaşık yarım saat süren yolculuğun ardından adaya ulaşıyor.

Kentte iki gündür etkili olan kar yağışının ardından bölgeye giden ziyaretçiler, masmavi gölün içinde beyaza bürünen ada ve üzerindeki tarihi yapıları gezerek, fotoğraflarını çekti.

Kentin en önemli destinasyonlarından biri olan ada, 2021 yılında 134 bin 570 ziyaretçiyi ağırladı.

- "Her mevsim ayrı bir güzellik sunuyor"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Erol Uslu, AA muhabirine, Akdamar Adası'nın kentin en önemli destinasyonlarından biri olduğunu ve her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin burayı görmek için kente geldiğini söyledi.

Adanın her mevsim ayrı bir güzelliği olduğunu anlatan Uslu, şunları kaydetti:

"Van'ımız tarihi, doğası ve kültürel zenginlikleriyle Anadolu'nun eşsiz kentlerinden biridir. Van yerli ve yabancı turistler için her zaman bir çekim merkezi olmuştur. Akdamar Adası da bu anlamda çok değerli bir mekandır. Akdamar Adası bembeyaz kar örtüsüyle insanları cezbetmeye devam ediyor. Masmavi gölün içeresinde bembeyaz bu adamız eşsiz görüntüsüyle insanları kendisine çekiyor. 2021 yılında salgına rağmen 134 bin 570 kişinin adayı ve buradaki Anıt Müzesi'ni ziyaret etmesi çok önemli. 2022'de inşallah hedefimiz 200 bin turisti burada ağırlamak olacak. Son 15 gün içerisinde de 2 bin turist adayı tercih etti. Akdamar Adası her mevsim ayrı bir güzellik sunuyor. Bu da her mevsimde insanların uğrak yeri olmasını sağlıyor."

- "Görsel bir şölen gibi"

İstanbul'dan Akdamar Adası'nı görmeye gelen Aslı Özdemir, "İlk kez Van'a geldik. Her yer bembeyaz, çok güzel. Akdamar Adası'nı çok beğendik. Buraya daha çok gelmeyi ve zaman ayırmayı düşünüyoruz. Bol bol fotoğraf çektik. Karla beraber tarihi dokular inanılmaz güzel olmuş. Görsel bir şölen gibi." dedi.

Fotoğraf tutkunu Murat Doğan da "Kar yağışının ardından burayı fotoğraflamak istedik. Çok güzel bir ortam var. Artos Dağı, masmavi göl ve tarihi yapılar beyaza bütünmüş. Burası herkesi cezbedecek kadar güzel. Gelen herkes buraya hayran kalıyor. Bizler de vakit buldukça adaya geliyoruz." şeklinde konuştu.