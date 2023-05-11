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  4. Aldatıldığını düşünen arkadaşına sosyal medya canlı yayınında böyle saldırdı! 18 kez bıçakladı, yetmedi kaynar su dolu çaydanlığı döktü

Aldatıldığını düşünen arkadaşına sosyal medya canlı yayınında böyle saldırdı! 18 kez bıçakladı, yetmedi kaynar su dolu çaydanlığı döktü

11.05.2023 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin başkenti Londra’nın East Dulwich bölgesinde bir sosyal medya canlı yayını sırasında saniye saniye saldırı anları kaydedildi. 18 yaşındaki Owusu-Ansah isimli genç bir kadın yakın arkadaşı ile sevgilisinin kendisini aldattığından şüphelenerek dehşet saçtı. Arkadaşını cep telefonuyla kaydedilen anlarda 18 yerinden bıçakladı. Ardından ise üzerine bir çaydanlık dolusu kaynar su döktü.

Londra’nın East Dulwich bölgesinde kaydedilen dehşet görüntülerde Owusu-Ansah isimli bir kadın sevgilisiyle ilişki yaşadığını düşündüğü arkadaşına saldırdığı anları sosyal medyada anbean kaydetti. Görüntülerde yatağında uzanan arkadaşının üzerine doğru saldıran genç kadın “Benden özür dileme” diyerek 18 kez bıçakladı ve öfkesine engel olamayarak bir çaydanlık dolusu sıcak suyu döktü. Görüntüler saldırıya uğrayan kadının sokağa doğru kaçarak yardım istemesiyle son buldu.

SOSYAL MEDYADA BU ANLARI KONUŞUYOR

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Sosyal medyada gündem yaratan görüntülerin ardından Ansah tutuklandı. Kasıtlı olarak yaralama suçundan tutuklanan Ansah 3 yıla kadar hapisle cezalandırıldı. Mahkemede Ansah sevgilisiyle ilişki yaşadığını düşündüğü için arkadaşını cezalandırmak adına saldırıyı gerçekleştirdiğini itiraf etti.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet sosyal medya Londra

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