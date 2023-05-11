Aldatıldığını düşünen arkadaşına sosyal medya canlı yayınında böyle saldırdı! 18 kez bıçakladı, yetmedi kaynar su dolu çaydanlığı döktü

Londra’nın East Dulwich bölgesinde kaydedilen dehşet görüntülerde Owusu-Ansah isimli bir kadın sevgilisiyle ilişki yaşadığını düşündüğü arkadaşına saldırdığı anları sosyal medyada anbean kaydetti. Görüntülerde yatağında uzanan arkadaşının üzerine doğru saldıran genç kadın “Benden özür dileme” diyerek 18 kez bıçakladı ve öfkesine engel olamayarak bir çaydanlık dolusu sıcak suyu döktü. Görüntüler saldırıya uğrayan kadının sokağa doğru kaçarak yardım istemesiyle son buldu.

SOSYAL MEDYADA BU ANLARI KONUŞUYOR

Sosyal medyada gündem yaratan görüntülerin ardından Ansah tutuklandı. Kasıtlı olarak yaralama suçundan tutuklanan Ansah 3 yıla kadar hapisle cezalandırıldı. Mahkemede Ansah sevgilisiyle ilişki yaşadığını düşündüğü için arkadaşını cezalandırmak adına saldırıyı gerçekleştirdiğini itiraf etti.