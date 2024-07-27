SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Ali Koç İbrahim Hacıosmanoğlu sonrası ilk kez konuştu! "Bu TFF, o malum kulübü..."

Ali Koç İbrahim Hacıosmanoğlu sonrası ilk kez konuştu! "Bu TFF, o malum kulübü..."

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
27.07.2024 14:18
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, temmuz ayı olağan yüksek divan kurulu toplantısında açıklamalar yaptı. Koç, 6 yıl aradan sonra ilk kez bir divan kuruluna katılan eski başkan Aziz Yıldırım'dan övgülerle bahsederken, yeni TFF yönetiminin göreve başlamasının ardından da ilk kez konuştu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, temmuz ayı olağan Yüksek Divan Kurulu toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

Koç açıklamasında Sarı-Lacivertliler'in efsane başkanı Aziz Yıldırım için övgü dolu ifadeler kullanırken, yeni seçilen TFF yönetimi için de konuştu.

İŞTE ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMALARI
Önceki İçerik Sonraki İçerik

## "ÜLKEMİZ BUNU HAK EDİYOR"

## "ÜLKEMİZ BUNU HAK EDİYOR"

"Hepimiz Olimpiyatlara giden tüm sporcularla gurur duyuyoruz. İnşallah en yüksek sayıda madalya ile dönerler. Çünkü ülkemiz bunu hak ediyor. Belki 27 sporcu Paris'e başka kulüplerden gitse, teşekkür ederlerdi. Ancak biz olunca çok konuşan çıkmıyor. Antrenörlerimize, sponsorlarımıza teşekkür ederim."

"BURADA OLMASI ÇOK ÖNEMLİ"

"BURADA OLMASI ÇOK ÖNEMLİ"

"Aziz Başkan'ın burada olması çok anlamlı. 'Dünyanın en büyük spor kulübü' olma vizyonunu Fenerbahçe'ye o yerleştirdi."

"AZİZ YILDIRIM REKABET AVANTAJI KAZANDIRIR"

"AZİZ YILDIRIM REKABET AVANTAJI KAZANDIRIR"

"Aziz Yıldırım'ın mevcudiyeti, başkan kim olursa olsun destek vermesi büyük bir rekabet avantajı kazandırır. Bunu inşallah ileriki günlerde göreceğiz. Burada olduğu için başkanımıza ve arkadaşlarına teşekkür ederim."

TFF SEÇİMLERİ...

TFF SEÇİMLERİ...

"TFF seçimlerinde isyan edenler kazandı. Sonucu pek çok yer için sürpriz oldu. Bir ittifak kazandı. Bu ittifak kendinden oldu. Bu ittifak futbolun bağımsız olması anlamında çok önemli. Devletin çorbada tuzu olacak. Ancak biz sahada devletin elinin olmamasını istiyoruz. Kurulların liyakatle kurulmasını istiyoruz. Bir kulübün transfer tahtası kapandığında sihirli bir olmamasını istiyoruz.

"HERKES TOPA GİRMELİ"

"HERKES TOPA GİRMELİ"

99 puan topladık, 7,5 milyon dolar aldık. Anadolu kulüpleri bu az gelir nedeniyle müdahaleye açık hale geliyor. Futbolun dünya çapında olması için devlet destek olacak. Devlet olmasa, bu stattlar olur muydu? Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı... Herkes topa girmeli. Kısır bir rekabet içerisindeyiz."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
seçim Aziz Yıldırım Ali Koç son dakika fenerbahçe tff İbrahim Hacıosmanoğlu
En Çok Okunan Haberler
Herkes bu anı bekliyordu! Aziz Yıldırım divan kurulunda Ali Koç ile karşılaştı ve...

Herkes bu anı bekliyordu! Aziz Yıldırım divan kurulunda Ali Koç ile karşılaştı ve...

Paris'te olaylı olimpiyat açılışı! TRT fark eder fark etmez yayını kesti...

Paris'te olaylı olimpiyat açılışı! TRT fark eder fark etmez yayını kesti...

5 yıldır böylesi olmuyordu: Pandemi dönemi bile yanında iyi kaldı! İkinci el araç piyasasında dip görüldü

5 yıldır böylesi olmuyordu: Pandemi dönemi bile yanında iyi kaldı! İkinci el araç piyasasında dip görüldü

2 kez öldü sanıldı, morga konuldu! Trabzon tarihine geçti

2 kez öldü sanıldı, morga konuldu! Trabzon tarihine geçti

Amedspor G.Saray'ın eski yıldızını transfer etti!

Amedspor G.Saray'ın eski yıldızını transfer etti!

Voleybol Milli Takımı'nda kriz çıktı!

Voleybol Milli Takımı'nda kriz çıktı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Prime Day'de kaçıranlar buraya! Stanley indirimi devam ediyor

Prime Day'de kaçıranlar buraya! Stanley indirimi devam ediyor

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Hakiki deri, dayanıklı, konforlu! Camper'ın en ikonik modellerinden...

Hakiki deri, dayanıklı, konforlu! Camper'ın en ikonik modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.