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  4. Alişan’ın eşi Buse Varol da estetik mucizesi çıktı

Alişan’ın eşi Buse Varol da estetik mucizesi çıktı

11.12.2021 01:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alişan’la evli olan oyuncu Buse Varol, anne olduktan sonra setlere ara vermişti. Oyunculuğa geri dönmeye hazırlanan Buse Varol’un ortaya çıkan eski fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu.

Alişan’ın oyuncu eşi Buse Varol, anne olduktan sonra ara verdiği setlere geri dönmeye hazırlanıyor. Alişan ve Buse Varol'un dizi setinde başlayan aşkı evlilikle taçlandı ve iki çocuk dünyaya geldi. Alişan ve Buse Varol çifti çocuklarına Burak ile Eliz adını verirken, düğünleri ise uzun süre gündemden düşmedi.

Yaz aylarında kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybeden Alişan, en büyük teselliyi eşi Buse Varol'da buldu. Varol eşini yalnız bırakmazken, bir yandan ise anne olduktan sonra ara verdiği setlere geri dönmenin hazırlığını yapmaya başladı.

BUSE VAROL'UN İNANILMAZ DEĞİŞİMİ

Ocak ayında setlere döneceğini her fırsatta dile getiren Varol, güzelliği ile sosyal medyanın dikkati çeken isimlerinin başında geliyor.
Sosyal medyayı aktif kullanan ve herkesin beğendiği bir oyuncu olan Varol, eski kareleri ile gündeme geldi.

BUSE VAROL'UN DEĞİŞİM RÜZGARI

BUSE VAROL'UN DEĞİŞİM RÜZGARI
Alişan ile evlenen Buse Varol, sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında geliyor. Güzelliği ile beğenilen oyuncu, fotoğraflarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Varol'un hayranları yıllar önce çekilmiş karelerini görünce şoke oldu. 2012'de Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda yer alan Buse Varol, yarışmadan sonra bir süre modellik yaptı.
Daha sonra oyunculuk teklifleri alan Varol, Tozlu Yollar dizisiyle ilk oyunculuk deneyimini yaşadı. Oyuncu daha sonra "Sevda Kuşun Kanadında", "Arka Sokaklar", "Şehrin Melekleri" ve "Kış Güneşi", "Rüya" ses getiren projelerde rol aldı.
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Anahtar Kelimeler:
Buse Varol
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