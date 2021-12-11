Alişan’ın eşi Buse Varol da estetik mucizesi çıktı

Alişan’ın oyuncu eşi Buse Varol, anne olduktan sonra ara verdiği setlere geri dönmeye hazırlanıyor. Alişan ve Buse Varol'un dizi setinde başlayan aşkı evlilikle taçlandı ve iki çocuk dünyaya geldi. Alişan ve Buse Varol çifti çocuklarına Burak ile Eliz adını verirken, düğünleri ise uzun süre gündemden düşmedi.

Yaz aylarında kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybeden Alişan, en büyük teselliyi eşi Buse Varol'da buldu. Varol eşini yalnız bırakmazken, bir yandan ise anne olduktan sonra ara verdiği setlere geri dönmenin hazırlığını yapmaya başladı.