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Fenerbahçe ile anlaşamayan Bright Osayi-Samuel, Galatasaray'a imza atabilir! Menajeriyle sıcak temas ilk kez kuruldu...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
18.03.2025 15:12
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Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek Bright Osayi-Samuel ile yolların ayrılmasına karar verildi. Sarı-lacivertlilerin yaptığı 4 teklifi de reddeden Osayi-Samuel, Fenerbahçeli yöneticilerle yıllık ücret konusunda anlaşamadı. Galatasaray'ın bu fırsatı değerlendirip Osayi-Samuel'in menajeriyle temasa geçtiği iddia edildi.

Fenerbahçe ile anlaşamayan Bright Osayi-Samuel, Galatasaray'a imza atabilir! Menajeriyle sıcak temas ilk kez kuruldu...
Bright Osayi-Samuel

Bright Osayi-Samuel

NİJ Nijerya
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de yolların ayrılmasına karar verilen Osayi-Samuel için Galatasaray devreye girdi. Önümüzdeki yıl sağ bek transferi yapmak isteyen sarı-kırmızılılar gündemine Fenerbahçe ile anlaşamayan Osayi-Samuel'i aldı.

FENERBAHÇE 4 KEZ TEKLİF YAPTI

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Fenerbahçe yönetimi, Osayi-Samuel'i takımda tutabilmek için 4 kez sözleşme uzatma teklifi yaptı. Sarı-lacivertlilerden yıllık 2.5 milyon Euro isteyen Osayi-Samuel, Fenerbahçe'nin önerdiği 1.8 milyon Euro'yu tam 4 kez reddetti.

GALATASARAY DEVREYE GİRDİ

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Fenerbahçe ile anlaşamayan Osayi-Samuel'in bu durumunu değerlendiren Galatasaray yönetimi, yıldız oyuncunun menajeriyle temas kurdu. Osayi'nin istediği 2.5 milyon Euro'yu ödeyebileceğini söyleyen sarı-kırmızılılar beklemeye geçti. İlk tercih olarak İngiltere'yi düşünen Osayi, İngiltere'den beklediği teklifi alamazsa Galatasaray'a imza atabilir...

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