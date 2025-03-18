Fenerbahçe ile anlaşamayan Bright Osayi-Samuel, Galatasaray'a imza atabilir! Menajeriyle sıcak temas ilk kez kuruldu...

Fenerbahçe'de yolların ayrılmasına karar verilen Osayi-Samuel için Galatasaray devreye girdi. Önümüzdeki yıl sağ bek transferi yapmak isteyen sarı-kırmızılılar gündemine Fenerbahçe ile anlaşamayan Osayi-Samuel'i aldı.

FENERBAHÇE 4 KEZ TEKLİF YAPTI

Fenerbahçe yönetimi, Osayi-Samuel'i takımda tutabilmek için 4 kez sözleşme uzatma teklifi yaptı. Sarı-lacivertlilerden yıllık 2.5 milyon Euro isteyen Osayi-Samuel, Fenerbahçe'nin önerdiği 1.8 milyon Euro'yu tam 4 kez reddetti.

GALATASARAY DEVREYE GİRDİ

Fenerbahçe ile anlaşamayan Osayi-Samuel'in bu durumunu değerlendiren Galatasaray yönetimi, yıldız oyuncunun menajeriyle temas kurdu. Osayi'nin istediği 2.5 milyon Euro'yu ödeyebileceğini söyleyen sarı-kırmızılılar beklemeye geçti. İlk tercih olarak İngiltere'yi düşünen Osayi, İngiltere'den beklediği teklifi alamazsa Galatasaray'a imza atabilir...