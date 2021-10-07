Alişan ''Seksi kadın istemem'' demişti, Eda Erol'u bir de şimdi görün!

Ünlü şarkıcı Alişan'ın, Eda Erol ile nişanlı olduğu dönem yaptığı ''Çok seksi bir kadınla evlenmek istemezdim. Yanımdaki kadın normal olmalı'' yorumu magazin alemini birbirine katmış, Eda Erol'un sevenleri, Alişan'ın bu sözlerini, nişanlısına hakaret olarak algılamıştı. Bu olaydan sonra cesur paylaşımlar yapmaya başlayan Eda Erol, şimdilerde iddialı pozlarıyla Instagram'ı kasıp kavuruyor.

Alişan, Eda Erol ile nişanlı olduğu dönem verdiği bir röportajda kendisine yöneltilen ''Fiziksel kriterleriniz nedir?'' sorusuna verdiği "Çok güzel, çok alımlı, çok seksi, herkesi dönüp baktıracak bir kadınla evlenmek istemezdim. Yanımdaki kadın daha normal olmalı. Öyle de oldu şükür" yanıtıyla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.