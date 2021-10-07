Alişan ''Seksi kadın istemem'' demişti, Eda Erol'u bir de şimdi görün!

Ünlü şarkıcı Alişan'ın, Eda Erol ile nişanlı olduğu dönem yaptığı ''Çok seksi bir kadınla evlenmek istemezdim. Yanımdaki kadın normal olmalı'' yorumu magazin alemini birbirine katmış, Eda Erol'un sevenleri, Alişan'ın bu sözlerini, nişanlısına hakaret olarak algılamıştı. Bu olaydan sonra cesur paylaşımlar yapmaya başlayan Eda Erol, şimdilerde iddialı pozlarıyla Instagram'ı kasıp kavuruyor.
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2017 yılında ünlü şarkıcı Alişan ile nişanlanarak tüm dikkatleri üzerine çeken Eda Erol, sınır tanımayan pozlarıyla sosyal medyayı sallıyor.
Alişan, Eda Erol ile nişanlı olduğu dönem verdiği bir röportajda kendisine yöneltilen ''Fiziksel kriterleriniz nedir?'' sorusuna verdiği "Çok güzel, çok alımlı, çok seksi, herkesi dönüp baktıracak bir kadınla evlenmek istemezdim. Yanımdaki kadın daha normal olmalı. Öyle de oldu şükür" yanıtıyla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
Röportajın ses getirmesi ardından Instagram hesabından cesur pozlar yayınlayan Eda Erol, kısa bir süre iddialı pozlarını silmiş ve nişanlısı Alişan'ı çok özlediğini belirten bir paylaşım yapmıştı.
Alişan'ın, 2017 yılının sonlarına doğru Eda Erol'dan ayrıldıktan sonra 2012 Miss Turkey yarışmacılarından Buse Varol ile evlenmesi olay olmuştu.
Eda Erol'un, Alişan ile ayrıldıktan sonra cüretkar paylaşımlara ağırlık vermesi ise dikkatlerden kaçmadı.