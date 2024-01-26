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    4. Alkolü fazla kaçıran kadın mekanın ortasında kendisini kaybetti! Masanın üzerine çıkıp dans etti... Yetmedi üzerini çıkarttı

    Alkolü fazla kaçıran kadın mekanın ortasında kendisini kaybetti! Masanın üzerine çıkıp dans etti... Yetmedi üzerini çıkarttı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    26.01.2024 15:02 | Son Güncelleme:
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletindeki bir mekanda ismi açıklanmayan kadın alkolü fazla kaçırınca ortaya ilginç görüntüler çıktı. Sarhoş olan kadın çevresindekilere aldırış etmeden mekanın ortasında masanın üzerine çıkarak dans etmeye başladı. O anlar sosyal medyada gündem yarattı.

    Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinin Miami bölgesinde eğlenmek için gece dışarı çıkan kadın alkolün etkisiyle müziğin ritmine kendisini çok kaptırınca ortaya ilginç görüntüler çıktı. Sosyal medyada olan görüntülerde ismi açıklanmayan kadının masanın üzerine çıkarak dans etmeye başladığı görüldü.

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    Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler kısa sürede binlerce izlenmeye ulaşarak viral oldu. Söz konusu görüntülerde diğer müşterilerin gözü önünde masanın üzerine çıkan kadın kıvrak hareketlerle dans ettiği görüldü.

    Kendisini izleyenlerin farkında bile olmayan kadın müziğin ritmine kendisini fazla kaptırınca şortunu düğmesini açarak iç çamaşarıyla twerk yapmaya başladı.

    Mekan çalışanlarının devreye girmesiyle ismi açıklanmayan kadın masadan indirilmeye çalışıldı. Ancak tüm çabalara rağmen masada dans etmeye devam eden kadının tepkileri üzerine mekan personeli polis çağırmak zorunda kaldı.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya
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