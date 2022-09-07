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  4. Alnından fil hortumu çıkan domuz yavrusu görenleri şaşkına çevirdi! “İyi şansa işaret ediyor”

Alnından fil hortumu çıkan domuz yavrusu görenleri şaşkına çevirdi! “İyi şansa işaret ediyor”

07.09.2022 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alnından fil hortumu çıkan bir domuz yavrusu sahibi ve çevresindekileri büyük bir şaşkınlığa uğrattı. Genetik mutasyonla dünyaya gelen hayvanın iyi şansa işaret ettiği iddia edildi.

Filipinler’in Negros bölgesinde bir yetişkin domuz 12 yavru dünyaya getirdi. Ancak doğan bebeklerden biri genetik mutasyonla dünyaya geldi. Yenidoğan domuzlardan birinin alnının tam ortasında filin hortumunu anımsatan bir çıkıntı bulunuyordu. Aynı zamanda domuzun vücudu uzun bir gövdeden oluşuyordu.

“HEPİMİZ ŞOKE OLDUK”

Domuz yavrularının annesinin sahibi Dailyn Delada Desabille, yenidoğan yavruyu gördüklerinde büyük bir şaşkınlık yaşadıklarını dile getirdi. Kendisinin şaşkın bakışları altında anne domuzun doğum yaptığını ifade eden Desabille, “Yavrunun yüzünü gördüğümüzde hepimiz şoke olduk. Hiçbir domuz yavrusuna benzemiyordu ve garipti. Alnında burnu olan bir file benziyordu. İki gözü birbirine yakındı ve ayakları fili anımsatacak kadar büyüktü. Şaşırdım ve üzüldüm” dedi.
Domuz yavrusunun görüntülerini paylaştıktan sonra sosyal medya kullanıcılarının bazılarının tepki gösterdiğini ifade eden Desabille, “Herkes sempatiyle yaklaşmadı. Ancak büyük bir kısım domuz yavrusunun garip yüzü nedeniyle şanslı olduğunu söylüyor” diye konuştu.

SADECE 30 DAKİKA HAYATTA KALDI

SADECE 30 DAKİKA HAYATTA KALDI
Sosyal medya kullanıcılarının söylediğinin aksine domuz yavrusu zannedildiği kadar şanslı değildi. Çünkü doğumundan sadece 30 dakika sonra hayata gözlerini yumdu. Genetik mutasyonla dünyaya gelen domuz yavrusunu gömdüğünü ifade eden Desabille, “Düzgün nefes alamıyordu. Onun evimizin bahçesine gömdüm” dedi.
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Anahtar Kelimeler:
Filipinler domuz
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