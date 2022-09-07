Alnından fil hortumu çıkan domuz yavrusu görenleri şaşkına çevirdi! “İyi şansa işaret ediyor”

Filipinler’in Negros bölgesinde bir yetişkin domuz 12 yavru dünyaya getirdi. Ancak doğan bebeklerden biri genetik mutasyonla dünyaya geldi. Yenidoğan domuzlardan birinin alnının tam ortasında filin hortumunu anımsatan bir çıkıntı bulunuyordu. Aynı zamanda domuzun vücudu uzun bir gövdeden oluşuyordu.

“HEPİMİZ ŞOKE OLDUK”

Domuz yavrularının annesinin sahibi Dailyn Delada Desabille, yenidoğan yavruyu gördüklerinde büyük bir şaşkınlık yaşadıklarını dile getirdi. Kendisinin şaşkın bakışları altında anne domuzun doğum yaptığını ifade eden Desabille, “Yavrunun yüzünü gördüğümüzde hepimiz şoke olduk. Hiçbir domuz yavrusuna benzemiyordu ve garipti. Alnında burnu olan bir file benziyordu. İki gözü birbirine yakındı ve ayakları fili anımsatacak kadar büyüktü. Şaşırdım ve üzüldüm” dedi.

Domuz yavrusunun görüntülerini paylaştıktan sonra sosyal medya kullanıcılarının bazılarının tepki gösterdiğini ifade eden Desabille, “Herkes sempatiyle yaklaşmadı. Ancak büyük bir kısım domuz yavrusunun garip yüzü nedeniyle şanslı olduğunu söylüyor” diye konuştu.