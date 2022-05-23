Ameliyattan sonra hayatını şokunu yaşadı! Konuşuyor ama kimse onu anlamıyor

9 yaşındaki Taylandlı, sekiz yaşındayken Brisbane'e taşındı ancak geçen yıl gerçekleştirdiği bir bademcik ameliyatından sonra Avustralya aksanını kaybettiğini fark etti. Yaşadığı durumu TikTok’ta anlatmasından sonra kısa sürede popüler olan genç doktor, bir gün duşta şarkı söylerken aniden hayatı boyunca İrlanda'ya gitmediği halde İrlanda aksanıyla konuşmaya başladığını anladı.

HERKESİN İLGİSİNİ ÇEKTİ

7News’e verdiği röportajda insanlarla kurduğu iletişimde sorunlar yaşadığını dile getiren Yen, “Bir diş hekimi olarak profesyonel hayatımda bazen kelimeleri telaffuz etmekte zorlanıyorum. İnsanlar bazen söylediklerimden bir şey anlamıyor. Söylediklerimi tekrar etmem istenildiğinde daha da sinirleniyorum” dedi.

İnsanların aksanı ile dalga geçtiklerini söyleyen Angie yaşadığı durumdan kurtulmak için elinden geleni yapmaya çalıştığını ve bir çözüm bulmaya çalıştığını söyledi.

Yen’e kafa travması, felç veya ameliyatla tetiklenen nadir bir beyin hastalığı olan Yabancı Aksan Sendromu teşhisi konuldu. Ameliyatının üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen hala eski haline dönemediğini ifade eden Yen, “Bunun insanların bir gecede başına gelebileceğini bilmiyordum. İngilizce'nin ikinci dilim olmasına rağmen şu an konuşma sorunu yaşıyorum” dedi.