Amir Hadziahmetovic transferi bitti! Beşiktaş ve Galatasaray'a Başakşehir'den tarihi transfer çalımı...

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY 3.5 MİLYON EURO VERDİ

Konyaspor'a iki dev kulüp de teklif yaptı. Siyah-beyazlılar 3.5 milyon Euro önerdi ve bu teklif reddedildi. Galatasaray da bu hamlenin ardından 3.5 milyon Euro + oyuncu takası önerdi fakat olumlu geri dönüş alamadı. Görüşmeler devam ederken Medipol Başakşehir devreye girdi.