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  4. Amir Hadziahmetovic transferi bitti! Beşiktaş ve Galatasaray'a Başakşehir'den tarihi transfer çalımı...

Amir Hadziahmetovic transferi bitti! Beşiktaş ve Galatasaray'a Başakşehir'den tarihi transfer çalımı...

25.01.2023 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amir Hadziahmetovic'in yeni takımı belli olmak üzere. Konyaspor'da forma giyen yıldız oyuncuyu Beşiktaş istemiş fakat bonservis konusunda anlaşılamamıştı. Bu olayın ardından Galatasaray devreye girmiş ve Amir Hadziahmetovic ile görüşmelere başlamıştı. İki dev kulübün ilgilendiği Amir Hadziahmetovic'i jet hızıyla araya giren Medipol Başakşehir kaptı.

Amir Hadziahmetovic

Amir Hadziahmetovic

BOS Bosna Hersek
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: arabam.com Konyaspor
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Sezon başında Amir Hadziahmetovic'le ilgilenen Galatasaray'ın alternatif orta saha tercihi Fredrik Midtsjö olmuştu. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş'ın Konyaspor'a 3.5 milyon Euro önermesiyle tekrar gündeme gelen Hadziahmetovic konusunda sarı-kırmızılılar yeniden devreye girmişti.

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY 3.5 MİLYON EURO VERDİ

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY 3.5 MİLYON EURO VERDİ

Konyaspor'a iki dev kulüp de teklif yaptı. Siyah-beyazlılar 3.5 milyon Euro önerdi ve bu teklif reddedildi. Galatasaray da bu hamlenin ardından 3.5 milyon Euro + oyuncu takası önerdi fakat olumlu geri dönüş alamadı. Görüşmeler devam ederken Medipol Başakşehir devreye girdi.

4 MİLYON EURO + BONUS

4 MİLYON EURO + BONUS

Başakşehir, Amir Hadziahmetovic için Konyaspor'a 4 milyon euro teklif etti. 4 milyon Euro'nun yanında kolay kazanım sağlayacak bonuslar teklif eden Başakşehir'in bu önerisi kabul edildi ve görüşmelere başlandı. Hadziahmetovic de Başakşehir'e yeşil ışık yaktı.

MENAJERİ PAYLAŞTI! ARTIK AN MESELESİ

MENAJERİ PAYLAŞTI! ARTIK AN MESELESİ

Beşiktaş ve Galatasaray'ın istediği yıldız oyuncuyu araya girerek kapan Başakşehir yılın transfer çalımını atmış oldu. Hadziahmetovic'in menajerinin yaptığı paylaşım ise sosyal medyada gündem oldu.

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Konyaspor Başakşehir Amir Hadziahmetovic beşiktaş galatasaray sezon başakşehi kulübün

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