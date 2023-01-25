Amir Hadziahmetovic transferi bitti! Beşiktaş ve Galatasaray'a Başakşehir'den tarihi transfer çalımı...

Sezon başında Amir Hadziahmetovic'le ilgilenen Galatasaray'ın alternatif orta saha tercihi Fredrik Midtsjö olmuştu. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş'ın Konyaspor'a 3.5 milyon Euro önermesiyle tekrar gündeme gelen Hadziahmetovic konusunda sarı-kırmızılılar yeniden devreye girmişti.
Konyaspor'a iki dev kulüp de teklif yaptı. Siyah-beyazlılar 3.5 milyon Euro önerdi ve bu teklif reddedildi. Galatasaray da bu hamlenin ardından 3.5 milyon Euro + oyuncu takası önerdi fakat olumlu geri dönüş alamadı. Görüşmeler devam ederken Medipol Başakşehir devreye girdi.
Başakşehir, Amir Hadziahmetovic için Konyaspor'a 4 milyon euro teklif etti. 4 milyon Euro'nun yanında kolay kazanım sağlayacak bonuslar teklif eden Başakşehir'in bu önerisi kabul edildi ve görüşmelere başlandı. Hadziahmetovic de Başakşehir'e yeşil ışık yaktı.
Beşiktaş ve Galatasaray'ın istediği yıldız oyuncuyu araya girerek kapan Başakşehir yılın transfer çalımını atmış oldu. Hadziahmetovic'in menajerinin yaptığı paylaşım ise sosyal medyada gündem oldu.