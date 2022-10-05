MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Angelina Jolie'den şoke eden Brad Pitt iddiası! "Jet hareket halindeyken altı çocuğumuzdan birini boğmaya çalıştı, duvara çarpıp..."

Angelina Jolie'den şoke eden Brad Pitt iddiası! "Jet hareket halindeyken altı çocuğumuzdan birini boğmaya çalıştı, duvara çarpıp..."

05.10.2022 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boşanmalarıyla tüm dünyayı şoke eden Angelina Jolie ve Brad Pitt çifti, her ikisinin de sahibi olduğu bir şaraphanenin satışı nedeniyle davalık oldu. Jolie'nin bu dava kapsamında yaptığı bazı açıklamalar tüyleri diken diken etti. Çifti boşanmaya götüren olayı detaylandıran Jolie, Brad Pitt'i hem kendisine hem de çocuklarına şiddet uygulamakla suçladı. Jolie'nin verdiği detaylar ise kan dondurdu. İşte Brad Pitt hakkındaki iddialar...

Angelina Jolie Salı günü, eski kocası Brad Pitt'e, her ikisinin de sahibi olduğu Fransız şaraphanesinin satışı nedeniyle üst üste yasal işlem başlatmasının ardından karşı dava açtı. Çiftin Eylül 2016'da yaşadığı ayrılığın ardından Jolie, Eylül 2021'de şaraphane Chateau Miraval'daki hissesini sattı.

BOŞANMALARININ NEDENİNİ ANLATTI

Ancak Pitt, mülkün ortak sahibi olmaya devam edeceklerine dair yazılı olmayan bir anlaşmaları olduğunu savundu ve hissesini sattığı için Jolie'ye dava açtı. Los Angeles Yüksek Mahkemesi'ne sunulan mahkeme belgelerinde Jolie, Eylül 2016'da boşanmalarına yol açan ve Pitt'i şiddet uygulamakla suçlayan tartışmayı detaylandırdı.

KAN DONDURAN İDDİA: BRAD PİTT ÇOCUKLARDAN BİRİNİ BOĞMUŞ

Dosyalamada, durumu asla kamuoyuna açıklamak istemediğini, ancak elinin zorlandığını belirten 47 yaşındaki Jolie, 58 yaşındaki Pitt'i altı çocuğundan birini 'boğmakla' suçladı. Bir diğerine tokat attığını da iddia eden Jolie, eski eşi Brad Pitt'in kendisini de saçından tutup duvara çarptığını anlattı.

ÇOCUKLAR TUVALETE BİLE GİDEMEDİ

ÇOCUKLAR TUVALETE BİLE GİDEMEDİ
Jet hareket halindeyken yaşanan olayda çocuklar önce birbirlerini korumak için cesurca babalarıyla mücadele etti ardından ise korkularından yolculuk boyu hareket edemedi ve battaniye altında sinip kaldı.
Avukatlar yaşananları anlatırken 'Kimse tuvalete gitmeye cesaret edemedi. Pitt periyodik olarak uçağın arkasından çıkıp onlara bağırıp küfretti' dedi.
Pitt'in Eylül 2016'da Fransa'dan California'ya gerçekleşen uçuştaki davranışlarının çocukları travmatize ettiğini, kendisinin de sırtında ve dirseğinde yaralar bıraktığını söyleyen Jolie, uçuştan sadece beş gün sonra boşanma davası açtı.

Pitt, alkolle ilgili sorunları olduğunu kabul etse de çocuklara yönelik şiddeti her zaman reddetti.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Angelina Jolie Brad Pitt ele angelina jolie ve brad pitt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan bugün ne açıklayacak? Kulis bilgileri sızdı...

Erdoğan bugün ne açıklayacak? Kulis bilgileri sızdı...

Yıllar sonra yeni bölümleriyle ekrana dönüyor! Ünlü isimler kadroya katıldı

Yıllar sonra yeni bölümleriyle ekrana dönüyor! Ünlü isimler kadroya katıldı

Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında yeni gelişme! Detaylar ortaya çıktı, tam 5 milyar lira...

Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında yeni gelişme! Detaylar ortaya çıktı, tam 5 milyar lira...

1 milyon 17 bin lirayı katırla taşıdı! 'İnşallah seneye deveyle'

1 milyon 17 bin lirayı katırla taşıdı! 'İnşallah seneye deveyle'

Kasırgada evi ve arabası sular altında kaldı! Korkunç olaydan kaçıp...

Kasırgada evi ve arabası sular altında kaldı! Korkunç olaydan kaçıp...

Benzin ve motorine zam geldi

Benzin ve motorine zam geldi

İlginizi Çekebilir

Sarımsağın işe yaramadığı hatta kötüleştirdiği hastalık!

Sarımsağın işe yaramadığı hatta kötüleştirdiği hastalık!

Ünlü tenisçinin küçük kızı tamponu kedi oyuncağı sandı!

Ünlü tenisçinin küçük kızı tamponu kedi oyuncağı sandı!

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Geleceğe Dönüş’ün yıldızı açık açık yaşadıklarını anlattı ve uyardı!

Geleceğe Dönüş’ün yıldızı açık açık yaşadıklarını anlattı ve uyardı!

'Ev sahibi terörü!' Yatağının yarısını başkasına kiraladı

'Ev sahibi terörü!' Yatağının yarısını başkasına kiraladı

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.