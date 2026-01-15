Mynet Trend

Anında buza dönüşüyor: Burası Antarktika değil Sivas!

Sivas'ta Pamukkale'ye kardeş olarak yapılan ve sarı renkli travertenleriyle dikkat çeken 'Altınkale'de, sıcak ve soğuk bir arada yaşanıyor. 45 derece sıcaklıktaki termal su, kentteki soğuk havanın etkisiyle borularla travertenlere ulaştırıldığı nokta anında buza dönüşüyor.

Anında buza dönüşüyor: Burası Antarktika değil Sivas!

Sivas Valiliği'nce kent merkezine 30 kilometre mesafedeki Sıcak Çermik Termal Turizm Bölgesi'nde Pamukkale travertenleri model alınarak hazırlanan Altınkale projesi, her mevsim güzelliği ile dikkat çekiyor.

Anında buza dönüşüyor: Burası Antarktika değil Sivas! G1

Kaplıca suyunda yüksek miktarda bulunan kükürtten dolayı sarı renkli tortu oluşan ve bu nedenle Altınkale adını alan bölge, Sivas'ta turizme ayrı bir boyut kazandırdı.

Anında buza dönüşüyor: Burası Antarktika değil Sivas! G2

Altınkale, kış mevsiminde farklı özellikleri ile ön plana çıkmaya başladı.

Anında buza dönüşüyor: Burası Antarktika değil Sivas! G3

Altınkale travertenlerine rengini veren 45 derece sıcaklığındaki kükürtlü termal suyun bulunduğu alan, yoğun kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplandı.

KIŞ MANZARASI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Anında buza dönüşüyor: Burası Antarktika değil Sivas! G4

Hava sıcaklıklarının sıfırın altında seyretmesiyle travertenlere su ulaştırmak amacı ile uzatılan borulardan gelen 45 derecelik sıcak suyun anlık olarak donma seviyesine indiği görüldü.

Anında buza dönüşüyor: Burası Antarktika değil Sivas! G5

Termal suyun verildiği noktanın etrafında oluşan buz kütleleri dikkat çekti.

