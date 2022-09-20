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Anne karnında 5 kez kan nakli yapılan bebek sağlığına kavuştu

20.09.2022 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anne karnında 5 kez kan nakli yapılan bebek sağlığına kavuştu

Aydın'da kan uyuşmazlığı nedeniyle anne karnında 5 kez kan nakli gerçekleşen bebek, hayata tutundu.

Söke ilçesi Savuca Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi 29 yaşındaki Arife Aydemir, karnındaki bebeğiyle kan uyuşmazlığı saptanması nedeniyle 3 ay önce Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde, ardından Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Perinatoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fedi Ercan ve ekibi, belirli aralıklarla anne karnındaki bebeğe 5 kez kan nakli gerçekleştirdi.

Başarılı bir doğum geçiren Aydemir'in Ceylan Eva ismini verdiği bebeği, 27 gün yenidoğan yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu edildi.

Bebeğini kontrol için getirdiği hastanede gazetecilere açıklama yapan Aydemir, ilk çocuğunu benzer bir durumdan ötürü kaybettiğini söyledi.

Aydemir, bebeğinin sağlığının gayet iyi olduğunu, bugüne şükrettiklerini ifade ederek, "Gece uyuduğumda bebeği rüyamda yavru ceylan olarak gördüm. Rüyada adının 'Ceylan' olduğunu söylemişti, biz de bundan çok etkilenerek dünyaya geldiğinde ismini Ceylan Eva koyduk. Çok mutluyuz." dedi.

Doç. Dr. Fedi Ercan da anne karnında kan vererek kurtardıkları bebeğin kendileri için çok kıymetli olduğunu dile getirerek, şunları aktardı:

"Aydın'da ilk defa bir bebeğin anne karnında kan nakli işlemini yaptık. Çok özel bir işlem bu. Göbek kordonundan... Erişkine verilen kana benzer ama yapılan oldukça ince bir işlemdi. Bebeğin anne karnında hayata tutunmasını sağlayan bir işlemdi. Kan uyuşmazlığı olan bebeklere kan veremediğimiz zaman anne karnında su toplayarak hayatlarını kaybediyorlar."

Başhekim Doç. Dr. Gülnur Taşçı Bozbaş ise böylesi önemli bir operasyonun başarılı bir şekilde gerçekleşmesinden dolayı mutlu ve gururlu olduklarını dile getirdi.

Anne karnında 5 kez kan nakli yapılan bebek sağlığına kavuştu

Anne karnında 5 kez kan nakli yapılan bebek sağlığına kavuştu

Anne karnında 5 kez kan nakli yapılan bebek sağlığına kavuştu

Anne karnında 5 kez kan nakli yapılan bebek sağlığına kavuştu

Anne karnında 5 kez kan nakli yapılan bebek sağlığına kavuştu

Anne karnında 5 kez kan nakli yapılan bebek sağlığına kavuştu

Anne karnında 5 kez kan nakli yapılan bebek sağlığına kavuştu

Anne karnında 5 kez kan nakli yapılan bebek sağlığına kavuştu

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Anahtar Kelimeler:
kan bebek anne nakil

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