Antakya küflü sürkünün (çökelek) lezzeti küflendikçe artıyor! Yiyen tadına doyamıyor

Tescilli yöresel lezzet olan çökeleğin tane fiyatı 3 TL’den satılırken, küflü çökeleğin fiyatı ise 5 TL’den alıcı buluyor. Tarihi Uzun Çarşı’da satılan ve küflendikçe lezzeti artan sürk, vazgeçilmez yöresel ürünler arasında yer alıyor. Baharatçı Evren Eraslan, Hatay yöresinin en çok tercih ettiği kahvaltı çeşidi olan sürk çökeleğinin hemen hemen her evde yapıldığını, aperatif olarak da sofralarda eksik olmayan yöresel lezzetlerden biri olduğunu söyledi.

KIŞ AYLARINDA DAHA ÇOK TÜKETİLİYOR

Sürk çökeleğinin içerisindeki baharatlar sayesinde piştikçe ve küflendikçe kalitesi ile lezzetinin arttığını vurgulayan Eraslan, "Sürk çökeleğimizin içerisindeki baharatlar, karabiber, yenibahar, muska cevizi, karanfil, tarçın başta olmak üzere kimyon, kişniş, Antakya dağ kekiği ve çörek otu ile beraber zenginleştirilip çok çeşitli baharatlarla beraber beyaz sürkün yani çökeleğin pişmesini sağlıyoruz. Genelde şehir dışarısından gelen misafirlerimizin de en çok tercih ettiği ürünlerden bir tanesi. İçerisindeki zengin baharatlar ve çok besleyici ürünler sayesinde kahvaltılarda vücut direncini arttırdığı için özellikle kış aylarında daha çok tüketiliyor. Tam küflü olan kış aylarında, diğer taze olan çökelekler ise yaz aylarında tercih ediliyor. Fiyat olarak da tane 5 lira, kilogram olarakta 30 liradan satışı yapılıyor” dedi.