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Antakya küflü sürkünün (çökelek) lezzeti küflendikçe artıyor! Yiyen tadına doyamıyor

19.09.2021 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antakya küflü sürkü (çökelek) yoğun taleple karşılanıyor. UNESCO tarafından gastronomi şehirleri ağına dahil edilen Hatay'da, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından coğrafi işaret alınarak tescillenen çökelek, içindeki baharatlar sayesinde antioksidan özelliğine sahip.

Tescilli yöresel lezzet olan çökeleğin tane fiyatı 3 TL’den satılırken, küflü çökeleğin fiyatı ise 5 TL’den alıcı buluyor. Tarihi Uzun Çarşı’da satılan ve küflendikçe lezzeti artan sürk, vazgeçilmez yöresel ürünler arasında yer alıyor. Baharatçı Evren Eraslan, Hatay yöresinin en çok tercih ettiği kahvaltı çeşidi olan sürk çökeleğinin hemen hemen her evde yapıldığını, aperatif olarak da sofralarda eksik olmayan yöresel lezzetlerden biri olduğunu söyledi.

KIŞ AYLARINDA DAHA ÇOK TÜKETİLİYOR

Sürk çökeleğinin içerisindeki baharatlar sayesinde piştikçe ve küflendikçe kalitesi ile lezzetinin arttığını vurgulayan Eraslan, "Sürk çökeleğimizin içerisindeki baharatlar, karabiber, yenibahar, muska cevizi, karanfil, tarçın başta olmak üzere kimyon, kişniş, Antakya dağ kekiği ve çörek otu ile beraber zenginleştirilip çok çeşitli baharatlarla beraber beyaz sürkün yani çökeleğin pişmesini sağlıyoruz. Genelde şehir dışarısından gelen misafirlerimizin de en çok tercih ettiği ürünlerden bir tanesi. İçerisindeki zengin baharatlar ve çok besleyici ürünler sayesinde kahvaltılarda vücut direncini arttırdığı için özellikle kış aylarında daha çok tüketiliyor. Tam küflü olan kış aylarında, diğer taze olan çökelekler ise yaz aylarında tercih ediliyor. Fiyat olarak da tane 5 lira, kilogram olarakta 30 liradan satışı yapılıyor” dedi.

İÇİNDEKİ BAHARATLAR SAYESİNDE ANTİOKSİDAN ÖZELLİĞİ GÖSTERİYOR

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yahya Kemal Avşar ise, “Sürk yağsız sütten yapıldığı için beslenme açısından önemli. İçerisinde bulunan baharatlardan dolayı antioksidan özelliği gösterebilmekte” dedi.

KÜFLENDİKÇE AROMASI ARTIYOR

KÜFLENDİKÇE AROMASI ARTIYOR
Hatay’ın süt ürünlerinin oldukça değişik olduğunu ve Türkiye’deki diğer süt ürünlerine benzemediğini ifade eden Prof. Dr. Avşar, "Bunların en önemlisi de sürk. Sürkün çok önemli özellikleri var. Günümüz toplumlarında beslenmesine önem veren kitleler için oldukça aromatik bir peynir çeşididir. Yöresel olarak pişmiş denilen sürkün bir de küflenme aşaması vardır. Kendi kendine küflendirilen sürklerin aroması giderek artmakta. Bunun da sebebi üzerinde bulunan küflerin salgıladıkları enzimlerin peynirin iç kısmına doğru gidip orada olgunlaşma sürecini hızlandırmasıdır. Dolayısıyla o lezzet, koku ve aroma bu küflerin sayesinde meydana gelmektedir. Sürkün sadece protein içermesi ve lezzetinden dolayı hem gastronomi turizmi için hem de gelecekle coğrafi işaret aldığından dolayı bu yöreye tescillenmiş oldu. Bu durum da Hatay dışındaki bu ürünü kimsenin üretmesi artık mümkün değil. Bu Hatay yöresine ekonomik bir avantaj sağlıyor” diye konuştu. İHA
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